Vaandel Heilig Hart gerestaureerd

Enige tijd geleden vond de heemkundige kring een uniek vaandel terug van de Hertsbergse H. Hart bond. Helaas had dit doek door de tand des tijds veel van zijn kwaliteiten verloren. Het grondzeil en vooral de gouddraad in de afbeeldingen was aan het versterven. De kring maakte er dan ook zijn roeping van om dit handgemaakte vaandel te laten restaureren. Zondag 30 april werd het gerestaureerde vaandel officieel ingehuldigd in de kerk van Hertsberge. De herstellingskosten werd mede gedragen door gemeente Oostkamp en Kerkfabriek Hertsberge. (GST/foto GST)