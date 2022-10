Uuurwerk van Brugs Belfort wordt uurtje stilgelegd voor omschakeling naar wintertijd

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober schakelen we over van zomertijd op wintertijd. Hoe doen de 300 kerken in het Brugs bisdom dat? En hoe zit het met het tachtig meter hoge uurwerk van het Belfort in Brugge? Moet dat manueel veranderd worden?

Om juist te zijn: zondagochtend om drie uur ‘s ochtends draaien we de klok één uur achteruit, drie uur wordt twee uur. De Brugse cultuurschepen Nico Blontrock stelt ons gerust: de stadsbeiaardier of een hoogtewerker moet niet in de toren van het Belfort klimmen om de wijzers maneel te verdraaien!

“Het onderhoud van het torenuurwerk en de manipulaties ervan worden gedaan door de gespecialiseerde firma Clock-O-Matic. Zij zorgt ook voor de overgang zomeruur/winteruur en omgekeerd. Voor de correctie moet het uurwerk één uur achteruit. Maar het mechanisch uurwerk van de 17de eeuw, met als originele tijdsbasis een slinger, kan je niet achteruit draaien. Het wordt dus één uur stilgelegd.”

Elf uur stil

“Voor de winter/zomercorrecite moet het uurwerk één uur vooruit. Dat is ook niet automatisch te initiëren, daarom wordt het uurwerk elf uur stilgelegd. Dat gebeurt ’s nachts, en wordt specifiek op die tijdstippen gedaan, omdat anders de slinger stilstaat van 3 uur tot 15 uur zondagnamiddag. Beter is stil te staan tijdens de nacht”, aldus Nico Blontrock.

En de 300 kerken in het Brugse bisdom? Woordvoerder An Quaghebeur legt uit: “Ook wij hebben een contract met de firma Clock-O-Matic. Nagenoeg alle kerken hebben een geautomatiseerd aansturingsysteem, zodat de uurwerken automatisch van zomertijd naar wintertijd omschakelen. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden, om bij defect, het uurwerk handmatig bij te stellen.”