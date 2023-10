Ursel wordt tijdelijk weer een operationeel militair vliegveld, wat ook even voor extra vliegactiviteit zorgt boven West-Vlaanderen

Het vliegveld van Ursel (bij Aalter) werd in de jaren vijftig gebouwd als reservevliegveld voor de luchtmacht. In het weekend wordt het gebruikt door twee vliegclubs, maar tijdens de week zijn de militaire activiteiten eerder beperkt. Maar vanaf maandag 16 oktober komt daar voor vier dagen verandering in. Als onderdeel van de paraatstelling van Defensie zijn er vliegactiviteiten gepland op het vliegveld in Ursel.

Het vliegveld zal door een eenheid gespecialiseerd in uitzendbare luchtverkeersleiding worden overgenomen. Deze eenheid, onderdeel van de Luchtcomponent, heeft expertise in het snel operationeel maken van onvoorbereide vliegvelden, zoals die in Afrika, voor militaire operaties. Dergelijke oefeningen stellen Defensie in staat om wereldwijd snel te reageren op regeringsopdrachten, zowel voor vredes- en veiligheidsmissies als voor ongewapende evacuaties van landgenoten in gevaarlijke situaties, zoals het voorbeeld van de evacuatieoperatie ‘Red Kite’ vanuit Kabul in de zomer van 2021.

Tijdens deze oefening zal de eenheid verschillende middelen inzetten, waaronder startbaanverlichting en een mobiele controletoren op het Urselse vliegveld. Daarnaast zullen de luchtverkeersleiders gedurende de week een aangepaste training volgen om het luchtverkeer efficiënt te coördineren in uitzonderlijke situaties.

Extra vliegactiviteit boven onze provincie

De vliegoperaties zullen plaatsvinden van 16 tot en met 19 oktober, met 20 oktober als reservemogelijkheid. Op maandag, dinsdag en woensdag zullen er ook nachtvluchten zijn, maar de militaire activiteiten zullen uiterlijk om 22 uur worden gestopt en de volgende ochtend worden hervat. Hoewel de militaire activiteiten zullen beperkt zijn tot het vliegveld in Ursel, kan er ook boven West-Vlaanderen extra vliegactiviteit worden waargenomen. Verschillende soorten vliegtuigen, waaronder transportvliegtuigen (A400M en C130H), opleidingsvliegtuigen (Marchetti) en helikopters (NH 90 & A109), zullen landen en opstijgen. Hoewel er geen jachtvliegtuigen kunnen landen en opstijgen in Ursel, kan het voorkomen dat ze naderingsvluchten uitvoeren zonder de wielen aan de grond te zetten.

Tijdens deze oefening zal de volledige lengte van de startbaan gebruikt worden, wat aanzienlijk langer is dan de landingsstrip die normaal door vliegclubs wordt gebruikt.

Wie naar de vliegtuigen wil komen kijken, wordt omwille van de veiligheid gevraagd om buiten de perimeter van het militaire gebied te blijven. Het militair domein is niet toegankelijk voor publiek.