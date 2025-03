Uroloog dr. Bruno Bamelis (58) overleden na ziekte

Thuis in Kortrijk is dr. Bruno Bamelis op 58-jarige leeftijd na ziekte overleden. Hij was diensthoofd urologie van het Jan Yperman Ziekenhuis en was bekend als een autoriteit in zijn domein. Sinds meer dan tien jaar werkte hij in Ieper en ook in Kortrijk met een revolutionaire operatierobot.

Dr. Bamelis is geboren in Waregem waar hij ook in het middelbaar Latijn-wiskunde volgde aan het Heilig Hartcollege en waar zijn vader leraar geweest is. Aan de KU Leuven studeerde hij in 1991 af als arts ‘magna cum laude’. Hij specialiseerde zich daarna als uroloog. Van 1998 tot 2014 werkte hij in het O.L.Vrouw van Lourdesziekenhuis in zijn geboortestad. Sinds 2010 werkte hij ook als ‘toegelaten arts’ aan het AZ Groeninge in Kortrijk, waar hij met een hightech chirurgierobot werkte. Die wordt onder meer gebruikt voor het wegnemen van de prostaat en niertumoren en is minder ingrijpend voor de patiënt.

Bijzondere expertise

Nu was dr. Bamelis sinds 2014 verbonden aan het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, waar hij diensthoofd urologie werd en er een heel goede en hechte groep urologen wist te vormen. Hij had een bijzondere expertise op het vlak van onder meer kinderurologie en steenpathologie. Hij legde de focus op kwaadaardige tumoren en was gespecialiseerd in de brachytherapie (inwendige bestraling). Hij introduceerde er de niersteenverbrijzelaar en vijf jaar geleden ook de operatierobot.

Dr. Bamelis is vorige zondag thuis in Kortrijk overleden. Hij zou op 17 april 59 geworden zijn. In Kortrijk was hij al vele jaren lid van Rotary Kortrijk, waar hij momenteel president was en volop meewerkte aan de organisatie van de Special Olympics Belgium in Kortrijk in mei. Dr. Bamelis was getrouwd met dr. Hélène Huyghebaert, die als anesthesist gewerkt heeft in Moeskroen. Hij was vader van twee dochters en een zoon. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 22 maart om 11 uur in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.