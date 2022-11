Urne onbekende soldaat gevuld op militaire begraafplaats Keiem: “Oorlogsinvalinde Reinold speelde een sleutelrol”

Op de militaire begraafplaats van Keiem werd tijdens een plechtigheid een urne gevuld met aarde die symbool staat voor de Onbekende Soldaat. Samen met vier andere urnen gaat die naar Brugge waar er één gekozen zal worden voor een plechtigheid met koninklijke eer.

“Honderd jaar geleden op 10 november 1922, vond de aanduiding van de Onbekende Soldaat plaats in Brugge. Deze Onbekende Soldaat staat symbool voor alle militairen die in een oorlog vermist zijn geraakt of gesneuveld zijn. De Brugse blinde oorlogsinvalide Reinold Haesebrouck speelde hierin een sleutelrol. Reinold Haesebrouck werd op 24 oktober 1917, bij een reddingsactie in de loopgraven aan de IJzer in Diksmuide zwaargewond: hij kreeg granaatscherven in het gezicht waardoor hij zijn rechteroog verloor” schetste burgemeester Lies Laridon de situatie.

“Hij koos in 1922, met zijn blindenstok, uit vijf anonieme kisten het stoffelijk overschot van de soldaat die in het graf van de Onbekende Soldaat in Brussel zou worden geplaatst. We zijn de organisatie dankbaar dat het krachtigste symbool aarde vanuit dit IJzergebied vandaag mag vertrekken om eventueel een plaats te krijgen bij de Onbekende Soldaat. De klaproos uit het gedicht van John McCrae kreeg een betekenis en is het symbool geworden voor de oorlogsherdenking. Deze betekenis komt voort uit het idee dat de plant groeit op de grond waar een militair sneuvelde en dat de bloem haar mooie rode kleur krijgt door het bloed van de gevallen militair op te nemen. Doch de grond waarin deze bloem groeit, is het krachtigste symbool voor de harde geschiedenis. De grond waarop onze voorouders zichzelf verdedigden, maar ook zich opnieuw verankerden om na de oorlog hun leven opnieuw op te bouwen en voor ons een nieuwe toekomst uit te stippelen.”

Heilige grond

“De Diksmuidse grond werd decennia lang als heilige grond ervaren. Een symbolische plaats voor wie er heeft gestreden of wie er sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wetende dat deze tedere klaproos groeide uit deze grond, een symbool voor kracht en schoonheid die kan groeien uit de complete verwoesting, zijn wij trots en dankbaar dat onze grond in een urne samen met de vijf andere mag geplaatst worden, dit als enige voor West- Vlaanderen.”

Na de speeches werd overgegaan tot het vullen van de urne met aarde van de mililtaire begraafplaats. De urne werd gevuld door militair commandant van de provincie West-Vlaanderen, kapitein-ter-zee stafbrevethouder Philippe De Cock, burgemeester Lies Laridon, adjunct directeur generaal van WHI Peter Carpeau en leerling van Klavertje Vier Keiem Rens Sempels. Daarna werd de urne met militaire eer weggebracht en wordt deze op donderdag 10 november opgenomen in de plechtigheid op de militaire begraafplaats in Brugge, als één van de urnen die kan aangeduid worden voor de nationale herdenking van vrijdag 11 november in aanwezigheid van koning Filip.

Na het plaatsen van de urnen in een militair voertuig werd overgegaan tot het onthullen van het nieuwe infobord aan de ingang van de militaire begraafplaats in Keiem.