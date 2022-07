Uren speelplezier met twee zomerspeelplaatsen aan station Roeselare

De zomerspeelplaats op het Stationsplein was de afgelopen jaren een groot succes. Daarom heeft Roeselare als kind- en jeugdvriendelijke stad er opnieuw voor een zomerspeelplaats gezorgd, de zomerse trekpleister voor kinderen met hun (groot)ouders.

Sinds 2014 wordt er tijdens de zomermaanden op het Stationsplein een zomerspeelplaats ingericht. Die biedt gratis plezier aan kinderen en is een fijne ontmoetingsplaats voor jong en oud.

De zomerspeelplaats bestaat uit twee zandbakken met speeltoestellen (11m x 10m en 7m x 7m). De eerste zandbak bestaat uit een combinatietoestel met glijbaan en een plateauwip en wippertje. In de tweede zandbak is een ingebouwde trampoline voorzien.

Win de speelplaats

Na de zomer krijgen de toestellen van de zomerspeelplaats een permanente locatie in Roeselare. Vanaf 3 juli kan elke buurt#vanrsl zich registeren op www.jeugd.roeselare.be/zomerspeelplaats en maken ze kans op een toestel van de zomerspeelplaats. Is er geen groot speelaanbod in de buurt en is de buurt vragende partij? Waag dan jullie kans op de toestellen van de zomerspeelplaats.