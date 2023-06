Urban Swim Brugge richt zich op alle zwemniveaus

De Langerei Zwemmers vzw zet het tiende zwemseizoen en tienjarig bestaan feestelijk in met de vijfde editie van Urban Swim Brugge. Op zaterdag 17 juni kan iedereen aan dit sportief evenement deelnemen. Er zijn zwemmomenten voor alle niveaus.

Het sportieve evenement op zaterdag 17 juni start om 18 uur met de Urban Swim prétriatlon over 1.000 meter van Sasplein tot Carmersbrug, hetzelfde traject als voor de triatlon in Brugge. Om 19 uur kunnen de ‘Urban Start2Swim’-deelnemers in groep en onder begeleiding 250 meter zwemmen van de Sint-Annabrug tot aan de Carmersbrug.

Om 19.15 uur is het de beurt aan de Advanced Urban Swimmers, die naar keuze tussen 800 en 1.350 meter kunnen zwemmen, met start aan de Vismarkt en finish aan de Carmersbrug.

Streetband

Langsheen het parcours zorgt een streetband voor muziek. Na de sportieve inspanning kunnen deelnemers en supporters napraten bij een hapje en een drankje nabij de Carmersbrug.

“De Langerei Zwemmers startten hun werking in 2014 met een 40-tal leden. Vandaag zijn er al meer dan 700 leden ingeschreven, wat aantoont dat openwaterzwemmen erg geliefd is”, aldus bestuurslid Philippe Snick. “Leden komen niet alleen uit de Brugse regio, maar vanuit heel Vlaanderen, zelfs uit de Oostkantons.”

Damse Vaart

Initieel werd gezwommen in de Langerei, maar omdat de waterkwaliteit niet constant is, moest er worden uitgeweken naar andere locaties. Met de Sint-Pietersplas werd snel een alternatief gevonden voor de groeiende groep openwaterzwemmers. Na heel wat onderhandelen met de Vlaamse Waterweg kreeg men ook toestemming om in de Damse Vaart te zwemmen.”

Vandaag beschikken de Langerei Zwemmers dus over twee locaties waar de leden op vaste momenten kunnen zwemmen. “Onze natte droom is dat we daar op termijn ook de Langerei kunnen aan toevoegen”, zegt Snick. (CGRA)

Leden betalen 5 euro om deel te nemen aan de Urban Swim, niet-leden 7 euro. Vooraf inschrijven is verplicht via www.langereizwemmers.be/bus23, en dat kan tot en met 15 juni, tenzij het maximaal aantal deelnemers dan al is bereikt.