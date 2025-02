Urban Run blijft een topactiviteit: “Een feest van licht en hoop”

De Urban Run en Walk was hier zaterdag aan de zesde editie toe. Het is er eentje geworden om in te kaderen. Honderd vrijwillige medewerkers zorgden voor een feilloze organisatie. De Run en Walk lokte 1.800 deelnemers naar het centrum van Ardooie.

Voor de organisatoren, Team Lucrèce, was dit een editie met extra hinder wegens de werken in enkele straten van de gemeente en het éénrichtingsverkeer dat daarmee gepaard ging. Voor de Urban Run moesten de lopers en wandelaars veilig door een afgesloten parcours geloodst worden. Team Lucrèce zette heel wat seingevers in om alles in goede banen te leiden. “We hadden 100 vrijwilligers die voor een feilloze organisatie zorgden”, zegt mede-organisator Rika Depreiter.

Kleine attentie

Er waren zowat 1.800 deelnemers. De kinderen deden hun Urban Run op de site van het IHK en de Boomgaard. “Dankzij sponsoring konden we voor animatie zorgen. Aan de Waterbek, in de Brouwerij, op de startplaats… Het was een uitstraling van licht en hoop voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt”, zegt Rika. De Urban Run had geluk met de weersomstandigheden. Zo kon iedereen in aangename omstandigheden de zes kilometer door straten én gebouwen afleggen. Zo stonden de deuren van de kerk, het gemeentehuis, de verschillende scholen, de woon- en zorgcentra wagenwijd open. Zowat alle herbergen gaven vrije doorgang. Verschillende handelszaken deden eveneens mee en zorgden voor een kleine attentie voor de passanten. Een energiedrankje bij de apotheek, een snoepje in het snoepwinkeltje, een appelsapje in Argenta… Deze Urban Run had eveneens de bedoeling om geld te verzamelen voor Kom op tegen Kanker. Om deel te nemen aan de 100 kilometer tegen kanker, later dit jaar in Boom, moet men 2.000 euro per viertal neerleggen. Team Lucrèce zal zeker vier teams kunnen afvaardigen.

Ter gelegenheid van de Urban Run en Walk was het voorprogramma voorbehouden voor de kinderen van de verschillende lagere scholen. In twee leeftijdsgroepen konden ze hun bijdrage leveren aan de Urban Run. Ze werden niet op de straat gestuurd, maar legden een parcours af op de site van de Boomgaard en het IHK. Ook voor hen was er bij start en aankomst passende animatie. De overgrote meerderheid heeft die lieve juf Lucrèce niet gekend. Maar enkelen wisten te vertellen dat kanker een vuile ziekte was “waar we tegen moeten vechten”.