Update voor meerjarenplan in Deerlijk: nieuwbouw voor OC D’Iefte en bib verhuist naar Leon Defraeyeplein

OC D’Iefte wordt vervangen door een nieuw ontmoetingscentrum, en de bibliotheek verhuist naar het plein voor het gemeentehuis. Het zijn twee van de punten in de actualisatie van het meerjarenplan in Deerlijk. We lijsten de belangrijkste projecten even op.

Dat de voormalige brandweerkazerne op het Leon Defraeyeplein wordt afgebroken om tegen 2024 plaats te maken voor een groen centrumplein, was eerder al aangekondigd. Daar wordt 863.000 euro geïnvesteerd. Nieuw is echter dat sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis tegen volgend jaar nieuwe sociale woongelegenheden zal realiseren op de hoek van de Stationstraat en de N36.

Bib van de toekomst

De huidige sociale woningen op het Leon Defraeyeplein kunnen daardoor afgebroken worden, en dát zorgt voor perspectieven. De gemeente wil op die plek graag een nieuwbouw zetten waar de vrijetijdsdiensten een stek krijgen. In hetzelfde gebouw komt een nieuwe bibliotheek. “Een nieuwe bibliotheek van de toekomst, waarin we ook enkele lokalen voorzien voor het verenigingsleven”, zegt schepen van Financiën Sandra De Leeuw-Goussey (Open Vld). Deze legislatuur wordt dat ontwerp nog opgemaakt, daar is 90.000 euro voor voorzien. De realisatie zelf in 2026-2027 wordt geschat op zo’n 2,7 miljoen euro.

We willen het gemeentehuis uitbreiden om de diensten te centraliseren – burgemeester Claude Croes

Recent kocht de gemeente het voormalige pand van Blokker, vlak naast het gemeentehuis. “Het is de bedoeling om het gemeentehuis uit te breiden, en daar onze diensten te centraliseren”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V). “Het OCMW en de financiële dienst, dat nu in het kasteel een stek heeft in het Gaverdomein, zou dan naar hier verhuizen.” Investering: 1,8 miljoen euro, de realisatie zou ergens in 2025-2026 gepland worden.

Het kasteel op het Gaverdomein krijgt dan een andere bestemming, maar die is nog te bepalen. Er wordt ook verder geïnvesteerd in het domein, dat de gemeente zoals geweten wil ombouwen naar een multifunctionele vrijetijdssite. Zo komt er onder meer nog extra parking, een extra ingang en meer groen. De investering daar bedraagt 325.000 euro.

Nieuwe theaterzaal

OC D’Iefte zou deze legislatuur gerenoveerd worden, maar het gemeentebestuur gooit het roer nu om. “Het bedrag dat we daarvoor voorzien hadden, 766.000 euro, blijkt niet voldoende om het huidige OC opnieuw hedendaags te maken”, zegt schepen Regine Rooryck (CD&V). “Daarom hebben we beslist om meteen een nieuwe theaterzaal met foyer te bouwen. Die komt op hetzelfde plein, maar wel op een andere locatie, zodat we het huidige OC kunnen gebruiken tot het andere klaar is.” Deze legislatuur wordt het ontwerp opgemaakt, voor een budget van 330.000 euro, de realisatie is voor volgende legislatuur, 2026-2027.

Turnzaal

Nog deze legislatuur komt er een oplossing voor het capaciteitsprobleem van de basisschool in Sint-Lodewijk, en de nood aan extra gemeenschapsruimte. “We plannen de bouw van een turnzaal annex buurthuis in Sint-Lodewijk”, zegt Rooryck. “Waar die polyvalente zaal moet komen, moet nog beslist worden. De gemeente maakt daar 1 miljoen euro voor vrij.” (Rik Devos)