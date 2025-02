Unizo zorgt voor prijsuitreiking eindejaarsactie

Het 35-jarig bestaan van Unizo afdeling Zillebeke, Hollebeke en Voormezele werd gevierd in zaal L’Histoire Authentiek in Hollebeke. Tegelijk werd de uitreiking van de drie hoofdprijzen van de eindejaarsactie gehouden. “Er werden 38.000 loten in omloop gebracht”, vertelt voorzitter Marc Vermeersch. “Het is uniek dat de eerste en derde prijs naar inwoners uit Henegouwen gaan.” De eerste prijs was voor Christine Beele uit Warneton die een waardebon van 750 euro ontving. De tweede prijs van 500 euro was voor Anouchka Desmedt uit Hollebeke en de derde prijs ging naar Wilfried Pisonier uit Bas Warneton, die een waardebon van 200 euro ontving. De prijs voor de deelnemende handelaars ging naar Apotheek Bonte uit Zillebeke. Op de foto prijswinnaars, leden stadsbestuur Ieper, leden Unizobestuur, deelnemende handelaars en genodigden. (EG/foto EG)