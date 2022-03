Unizo Wervik-Geluwe stelt jaarkalender voor

Het nieuwe bestuur van Unizo Wervik-Geluwe deed niet zonder succes een oproep voor extra bestuursleden. Vijf ondernemers reageerden positief. Op dinsdag 15 maart is er in feestlocatie De Stal in de Klijtstraat een eerste activiteit. Ondertussen staat de agenda voor de rest van het jaar ook vast.

Het kwam tot een samensmelting van Unizo Wervik en de Verenigde Geluwse Handelaars (Vegeha). Na de oproep van het nieuwe bestuur zijn er vijf nieuwe bestuursleden: Angie Wyffels (schilderwerken Vandoorne), kapster Christel Verhaeghe, vastgoedmakelaar Door Deleye, Jana Bekaert van Juna B beauty & Wellness en Melany Gadeyne van De Stal en bouwwerken Muylle-Gadeyne. Opmerkelijk is alvast dat ze allemaal uit Geluwe en Melany uit Kruiseke komen. “Misschien hadden we ook moeten melden dat handelaars uit Wervik ook nog steeds welkom zijn om ons team te versterken”, aldus voorzitter Steve Dejan.

“Garagist Stefan Nollet uit Geluwe is ondervoorzitter. Eerder was dat Patrick Hugo, die wel in het bestuur blijft. Ons programma beginnen we met een netwerkmoment op dinsdag 15 maart vanaf 19.30 uur. Laat ons eerlijk zijn, we snakken ernaar om elkaar terug live te zien.”

“Gastspreker Xavier Debaere zal een inspirerende voordracht geven die gratis is voor leden van Unizo en tegen een bijdrage van 15 euro voor iedereen toegankelijk is natuurlijk. We wensen ook de stad te danken om deze avond mee te ondersteunen. Een netwerkevent om wat van op te steken. Xavier Debaere deelt zeven kernsleutels die nodig zijn voor een winstgevende en voorspelbare zaak.”

Straffe Gaper

“Naast de jaarlijkse Straffen Toebak in Wervik komt er in Geluwe ook een versie onder de naam Straffe Gaper. Klanten kunnen tijdens het weekend van 17-19 juni bij de deelnemende handelaars een spaarkaart laten volstempelen om een leuke beloning te krijgen.”

“Op zondag 4 september gaan we de fiets op met de handelaars van Geluwe, Wervik en Kruiseke. Zo zullen de banden nog meer worden aangescherpt. Afsluiten doen we met een barbecue. Tijdens de Dag van de Ondernemer op vrijdag 18 november willen we dan helemaal uit de bol gaan tijdens een ondernemersparty. De knaldrang is groot.”

“Tijdens de maand december is er dan de jubileumeditie van de eindejaaractie. Het gaat om de tiende keer. In januari komt er dan na twee jaar weer een nieuwjaarsreceptie met een bedrijfsbezoek.” Handelaars die lid van Unizo willen worden kunnen steeds bij Steve Dejan terecht.

