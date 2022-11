Unizo Waregem plant grote intrede van de Sint

Op zaterdag 19 november maakt Sinterklaas zijn blijde intrede. Samen met Winkelen in Waregem en het stadsbestuur ontvangt Unizo Waregem de goedheilig man, die aankomt aan het station.

In deelgemeente Desselgem is de intrede van de Sint al jaren een vaste afspraak, maar in Waregem is die gewoonte al een tijdje verdwenen. Tot nu, want zelfstandigenorganisatie Unizo Waregem en Winkelen in Waregem willen daar iets aan veranderen. “Het is een hele tijd geleden dat de Sint nog een glorierijke intrede heeft gemaakt in Waregem. Daarom willen wij dit in ere herstellen”, zegt secretaris Joof Duthoy. “We laten de kinderen genieten van een blijde ontmoeting met de Sint, met veel animatie.”

Aanvankelijk was het plan om Sinterklaas via de Leie te laten aanmeren in Sint-Eloois-Vijve, maar dat bleek praktisch niet haalbaar. De goedheilig man neemt daarom de trein, en komt om 14.30 uur aan. “Aan het station wacht een koets op de Sint, die hem via de kleine ring naar het centrum van Waregem brengt”, vult voorzitter Peter Vanluchene aan. “Omstreeks 16 uur zullen de Sint en zijn dertien Pieten aan winkelcentrum Het Pand aankomen. Hij trekt van daar te voet verder naar het stadhuis, waar hij de kinderen vanaf 16.30 uur ontvangt.”

Chocoladepakket

Hoeveel kinderen ze verwachten, kan de organisatie moeilijk becijferen. “We hebben alle Waregemse scholen aangeschreven en verdelen flyers waarop een kleurplaat staat, dus we hopen op veel interesse”, klinkt het. De kleurplaat mogen de kinderen zaterdag meenemen naar Sinterklaas, die er eentje zal uitkiezen.

“De winnaar krijgt een chocoladepakket ter waarde van 100 euro”, geeft de Unizo-voorzitter nog mee. In afwachting van de blijde intrede kan iedereen trouwens deelnemen aan een extra actie van de zelfstandigenorganisatie. Verspreid over de hele stad hebben 24 winkeliers enkele Pietpopjes in hun etalage verstopt. Wie het correcte aantal kan raden en de schiftingsvraag goed beantwoordt, maakt kans op een Waregembon van 250 euro. Om deel te nemen, kan je surfen naar www.unizowaregem.be. (PNW)