Unizo organiseert Ladiesnight: ook mannen zijn welkom

Unizo Lo-Reninge organiseert op vrijdag 2 december een Ladiesnight in zaal Concorde in Pollinkhove. “Het wordt een avond vol glitter en glamour”, verzekert Eveline Bollengier.

Zaal Concorde in Pollinkhove is op vrijdag 2 december the place to be voor alle dames (en heren) van Lo-Reninge en omstreken. Want Unizo Lo-Reninge pakt die avond uit met de allereerste editie van de Ladiesnight. “Voor corona toesloeg, hadden we al plannen om een Ladiesnight te organiseren”, zegt Eveline Bollengier. “Die was gepland op 13 maart 2020, dus die moest last minute geannuleerd worden. Maar nu pikken we de draad weer op.”

Glitter en glamour

“We willen iedereen wat glamour bijbrengen, maar we willen ook een nieuw publiek aanspreken dat anders nooit naar netwerk-evenementen komt”, gaat Eveline verder. “Daarom organiseren we de Ladiesnight voor zowel ondernemende als niet-ondernemende vrouwen én mannen uit Lo-Reninge en daarbuiten.”

“Het wordt een avond vol glitter en glamour met muziek, workshops hair & make-up en een wijn- cocktailbar”, overloopt Lisa Veramme. “Je zal er ook juwelen en originele eindejaarscadeaus kunnen kopen. Mannen zijn zeker ook welkom om zich te mengen in het shopgewoel, maar we hebben voor hen ook een aparte mancave voorzien.”

Closet sale

“We organiseren ook een glamoureuze closet sale”, geven Eveline Bollengier en Lisa Veramme nog mee. “Iedereen kan op de Ladiesnight zijn preowned feestkledij, schoenen met hoge hakken, handtassen, en accessoires verkopen. Wie zich dus een budgetvriendelijke tweedehands feesttenue, handtas of pumps wil aanschaffen, kan ook bij ons terecht.”

De plaatsen zijn beperkt, dus weer er snel bij. Tickets kosten 10 euro, inclusief glaasje bubbels en optreden, en zijn enkel in voorverkoop verkrijgbaar via www.complimentbylisa.comof door overschrijving op het rekeningnummer BE48 1030 2496 3727. (KVCL)