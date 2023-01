Unizo maakt winnaars verlichte kersttruckparade bekend

Verleden jaar, op 10 december vond er een kerstmarkt met verlichte kerstruckparade plaats in de gemeente Wingene. Aan het event werd een wedstrijd gekoppeld waarbij de drie mooiste versierde trucks een prijs konden winnen.

De winnaars van de verlichte kersttruckparade zijn bekend gemaakt. Er namen ruim veertig trucks deel aan de parade. De deelnemers werden onderverdeeld in twee categorieën met telkens twee winnaars.

Bij de categorie oldtimers kregen Gino Vanriebeke en de firma Dewitte – Vandecaveye een prijs. Gino is gekend in de gemeente als rondrijdende melkboer. Hij reed mee met een blauwe oldtimer met verlichte kerstboom. De firma Dewitte – Vandecaveye is gespecialiseerd in elektriciteitswerken, spoorwegtechnieken en grondwerken en gevestigd op de Verrekijker Wingene. De firma reed mee met een verlichte oldtimer brandweerwagen.

Bij de categorie vrachtwagens werden Benedikt Devlieger en Rino Sap de winnaars. Benedikt reed mee met zijn vrachtwagen met verlichte kraan en sneeuwman. Rino reed mee met de verlichte vuilnisophaalvrachtwagen. De winnaars kregen een goed gevulde geschenkmand. (NS)