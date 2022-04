Unizo Bellegem tevreden met nieuwe plannen Bellegemsestraat

Stad Kortrijk heeft een nieuw voorstel klaar inzake de verfraaiingsplannen voor de Bellegemsestraat. De nieuwe plannen komen er na protest van de lokale handelaars, voor wie vooral de verdwijning van parkingspots een doorn in het oog was. Concreet zou er in de hoofdweg van Bellegem nu een fietsstraat komen, worden de bestaande terrasruimtes behouden en zullen er 14 in plaats van 5 parkeervakken toegankelijk zijn voor potentiële klanten. “Hiermee kunnen we leven”, klinkt het bij Unizo Bellegem.

Op 9 maart vond het eerste participatiemoment plaats voor de broodnodige vernieuwing van de Bellegemsestraat. Groene stroken, brede voetpaden en meer dan voldoende plaats voor fietsers. De ambitieuze plannen om de Bellegemsestraat om te toveren tot een heuse boulevard oogden prachtig, maar schoten bij de Bellegemse handelaars heel snel in het verkeerde keelgat. “Het moet vooral mooi zijn, praktisch is het dan weer niet. We vrezen een beetje dat Bellegem een soort van affichedorp zal worden waar geen enkele voeling is met het dagelijkse leven”, klonk het toen bezorgd.

Na het particaptiemoment ging Stad Kortrijk aan de slag met de kritiek van de lokale handelaars en bewoners. Vooral het gedeelte tussen de Dottenijsestraat en Bellegemplaats was voer voor debat. “Met de verkregen input heeft studiebureau sweco daarop een alternatief voorstel opgemaakt voor dat gedeelte”, klinkt het bij stad Kortrijk. “Het nieuwe voorstel werd reeds besproken met Unizo Bellegem, en omvat een fietsstraat, het behoud van de bestaande terrasruimtes en 14 in plaats van 5 parkeervakken.”

Hoogst haalbare

De Bellegemsestraat is dringend aan verfraaiing toe. © CL

Bij Unizo Bellegem reageren ze tevreden op de nieuwe plannen van Stad Kortrijk. “Vooral naar parkeergelegenheid heeft de stad een grote effort gedaan”, zegt bestuurder Sabine Desoete. “Want 5 parkeerplaatsen, dat is toch heel weinig. 14 parkeerspots is dan weer het hoogst haalbare. Meer kon ook niet door de bestaande terrassen, zoals die van onder meer frituur ‘T Stroatje. Nee, met deze situatie kunnen we leven.”