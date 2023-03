Unilin opent met Sport Vlaanderen en gemeente eigen loop- en wandelroute

Onder impuls van Unilin is Wielsbeke drie loop- en wandelroutes rijker. Het initiatief kwam van werknemer Michiel Bliek. Sport Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke stonden mee in voor de uitwerking.

Unilin opende vanmiddag de ‘Loopbaan’ in Wielsbeke. Het bedrijf stippelde in samenwerking met Sport Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke drie wandel- en looppistes uit in de buurt van de hoofdzetel in Wielsbeke. Ze zijn niet alleen bestemd voor de eigen personeelsleden, maar ook voor de medewerkers, én mensen uit de buurt. Een 70-tal Unilin-medewerkers testten het parcours vanmiddag uit.

De drie nieuwe wandel- en looppistes kaderen binnen de routes die Sport Vlaanderen aanlegt langs bedrijventerreinen. Want geen betere lunchpauze dan even te gaan wandelen, joggen of hardlopen! Het startpunt van de routes ligt vlak bij de hoofdkantoren van Unilin, in de Stationstraat 33. “Er is voor elk wat wils”, legt Michiel Bliek, initiatiefnemer vanuit Unilin uit. “Er zijn 3 Loopbanen voor elk niveau. De ‘Loopbaanonderbreking’ van zo’n 2,8 km is de perfecte wandelroute tijdens een lunchpauze. Sportievere collega’s kunnen zich uitleven op de ‘Jogbreak’, een toffe route van 5,5 km. En voor de echte fervente lopers stippelden we de ‘Burn-out’ uit. Die is bijna 10 km lang, waarvan een mooi stuk langs de Leie.”

De routes zijn er in de eerste plaats voor werknemers van Unilin, maar zijn uiteraard toegankelijk voor alle sportievelingen. De wandelroute is bewegwijzerd met groene bordjes, de looproutes staan aangegeven met blauwe (5,5 km) en oranje (9,5 km) bordjes.

Sarah Van Marcke, Learning en Wellbeing Manager: “Welzijn en gezondheid zijn belangrijke fundamenten van ons HR-beleid. Ons bedrijf telt al heel wat sportievelingen die zich nu volledig kunnen uitleven tijdens de pauze. Hoe meer collega’s van onze nieuwe ‘Loopbaan’ gebruik maken, hoe beter de batterijen zijn opgeladen voor de namiddag.

Sportbedrijf

“Bij Sport Vlaanderen reiken we ook de hand naar bedrijven”, zegt Christoph Caluwé van Sport Vlaanderen. “Hiervoor hebben we het project Sportbedrijf, om zoveel mogelijk werknemers in beweging te krijgen. Een achttal bedrijven in Vlaanderen werd door ons op weg gezet, Unilin is het eerste in West-Vlaanderen. Hier zijn drie partners betrokken. Naast het bedrijf en onszelf konden we ook op de gemeente rekenen. Wij stonden in voor het aanleveren van het nodige materiaal, de gemeente plaatste de bordjes. Het is bovendien een win-winsituatie. De routes passeren ook aan het sportcentrum waardoor ook elke inwoner ze kan volgen.” (MI)