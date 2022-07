Unieke wandeling geeft Kuurnenaars uitleg over de centrumvernieuwing

Om de impact van die werken voor iedereen, groot en klein, duidelijker te maken, stak de gemeente Kuurne een interactieve centrumwandeling in mekaar, want Kuurne kreunt onder de vijf werven die het centrum een echte facelift moeten geven. De werken duren tot de zomer van 2024 en verlopen gefaseerd.

Kuurne krijgt een stevige facelift, zowel onder de grond als boven de grond: gescheiden riolen, meer groen, een warmtenet, betere wegen en een vlottere bereikbaarheid. Het zijn de grootste werken van de voorbije decennia in de gemeente. Om de impact van die werken voor iedereen, groot en klein, duidelijker te maken, stak de gemeente Kuurne een interactieve centrumwandeling in mekaar.

Op elk van de vijf werven – de Kerkstraat, de Generaal Eisenhowerstraat, de Vlaskouter, het Marktplein en de Tramstatie – staat een affiche met een handige QR-code. Na het inscannen van die code kom je alles te weten over het hoe en waarom van deze werken. Ook aan de kleinsten werd gedacht. Speciaal voor de jeugd hoor je Jef Thevelin (10) op je smartphone uitleggen wat er verandert en waarom. En dat in klare kindertaal.

Kasseispoor

“De grijze parking, in de volksmond de ‘Tramstatie’ genoemd, wordt een groene ontmoetingsplek”, vertelt schepen van Openbare Werken Annelies Vandenbussche. “Brede voet- en fietspaden zullen gescheiden zijn van het autoverkeer. We ontharden dit plein en zorgen dat water gebufferd wordt. We voorzien nabij de handelszaken de nodige ruimte voor kortparkeren, langparkeren kan op de parking De Vlaskouter. Wist je dat de oude kasseien uit de Kerkstraat hier trouwens een tweede leven krijgen? We leggen een kasseispoor aan van een meter breed als verwijzing naar de oude tramsporen van de ‘Tramstatie’. Pure nostalgie! Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk het 360° beeld van de toekomstige tramstatie via de QR-code!”

Meer ruimte

De werken in de Kerkstraat gaan goed vooruit. De straat zal aangenamer worden om te winkelen en te wonen. De voetganger en fietser krijgen meer ruimte. Ook het Marktplein zal er na de werken helemaal anders uitzien. De werken zullen het hart van de gemeente groener en toegankelijker maken. Een terrasje doen wordt dan nog zo leuk.

De parking van de Vlaskouter werd dit voorjaar reeds aangepakt. Er werd een gescheiden fiets- en voetpad aangelegd. In het najaar worden er nieuwe bomen aangeplant. Aan het begin van de Vlaskouter ligt een dikke rioolbuis waar iedereen een boodschap kan opschrijven. De rioolbuis verdwijnt dan later in de grond en alle geschreven tekstjes worden zo mee onder de grond gestoken voor vele vele jaren.

Modern warmtenet

“De Generaal Eisenhowerstraat wordt een groene en leefbare winkel- en woonstraat”, vervolgt schepen Vandenbussche.

“Het kruispunt met de Koningin Elisabethstraat wordt heringericht en opgefleurd met groenperken. Onder de grond is Fluvius nu volop bezig met de aanleg van een modern warmtenet. Imog in Harelbeke verbrandt huisafval en dat genereert warm water. Dit warm water wordt via een buis onder de Leie naar Kuurne gebracht. Via een netwerk van leidingen gaat het via de Koning Albertstraat door het centrum van onze gemeente. Op die manier zijn we klaar om grote gebouwen in ons centrum hierop aan te sluiten. Dit is goedkoper én ecologischer. “

In het gemeentehuis kan je een folder ophalen met een handige kaart met de locaties van de infopunten.