Unieke verjaardag voor Fay: 22 jaar op 22/02/2022

Het is vandaag een speciale dag voor wie van cijfertjes houdt: 22/02/2022. En voor Fay is het nog nét iets specialer. Want zij wordt namelijk 22 jaar. “Meer tweetjes zullen er wellicht niet meer volgen”, zegt ze lachend.

Een palindroomdatum. Dat is het vandaag, 22 februari 2022. Als we het zo uitschrijven, doen we het concept echter oneer aan. Want vandaag is het 22/02/2022. Weinig meer dan een leuk weetje, akkoord. Maar palindroomdata komen toch eerder uitzonderlijk voor. De vorige was 12/02/2021 en op de volgende is het – op 03/02/2030 – dan weer acht jaar wachten.

Maar Fay Vercruysse uit Beernem voegt daar zelfs nog enkele tweetjes aan toe. Zij wordt exact vandaag namelijk 22 jaar oud. Al viert ze dat niet meteen in thema. “Ik ben gewoon met een vriendin naar Disneyland in Parijs”, zegt ze. “Ik ben een grote fan en voor mij is er dus geen betere plek om mijn verjaardag te vieren. Misschien drink ik er straks wel twee glaasjes op.”

Geboren in 2000

Ook mama Tineke De Bruyne (45) geniet van de speciale dag. Zij wist meteen na de bevalling al dat die er zat aan te komen. “Ze kwam eigenlijk een paar weken te vroeg”, zegt Tineke. “Maar een uur na de bevalling had ik het al over haar huidige verjaardag. Want toen ze op 22 februari 2000 geboren werd, vielen de tweetjes al meteen op. Ik begon meteen te tellen en kwam toen inderdaad bij haar 22ste verjaardag uit.”

Fay studeert kleuteronderwijs in Antwerpen. Vanop haar kot kwam ze maandagavond al even naar huis. Haar moeder wachtte er met twee ballonnen. “Ik wou haar aanvankelijk ook enkele bonnen van 22 euro in verschillende kledingzaken geven”, zegt mama Tineke. “Maar met dat bedrag geraak je nu ook niet bepaald ver (lacht).”