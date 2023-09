Unieke theaterwandeling in De Kleine Kluis

Met medewerking van Loopclub Grijsloke wordt er begin oktober een unieke theaterwandeling georganiseerd. De acteurs van dienst zijn niet de minste! Met hun tonnen ervaring en talent brengen Tom Van Bauwel, Robby Cleiren, Gert Jochems, Michael Pas, Hans Van Cauwenberghe en Gerrit Dragt dit heerlijk stukje theater in De Kleine Kluis.

Twee jager-verzamelaars confronteren het publiek op uitdagende en humoristische wijze met de manier waarop de mens zich sinds de agrarische revolutie steeds dieper in nesten heeft gewerkt. Zes acteurs spelen op verschillende locaties en het publiek wandelt of fietst van de ene plek naar de andere. Na twintigduizend jaar komen de twee jager-verzamelaars op bezoek. Zijn we nu echt gelukkiger geworden dan toen?

“Wij zijn ten prooi gevallen aan een niet te stuiten uitbreidingsdrang, overbevolking en massaconsumptie”, aldus de theatermakers.

Tweeverdieners

“Dit brengt tal van problemen met zich mee zoals een te hoge werkdruk, verzamelwoede, uitbuiting, armoede en epidemieën. Was de jager-verzamelaar die van alles iets kende en drie uur per dag vruchten ging plukken of eens op jacht ging met de mannen, zoveel slechter af dan de tweeverdieners van nu die zich kapot werken op een computer in een hoge toren met airco om hun hypotheek af te betalen?”

Op het moment dat de voorstelling één lange tirade lijkt te worden over het faillissement van de mens anno 2020, worden de personages zelf ingehaald door de tijd. Een van hen laat zich de volgende zin ontvallen: “Ik heb toch liever niet dat je nog aan mijn vrouw zit.”

Hiermee wordt het hoofdstuk geopend over settelen, privacy en de behoefte om iets voor zichzelf te beginnen ondernemen. Zonder het zelf te beseffen, verandert hij daarmee niet alleen de loop van hun vriendschap maar ook die van de mens in het algemeen. In een poging een bestaan op te bouwen als agrariër, wordt hij steeds meer wat hij zelf verafschuwde.

Door de wereld om hem heen naar zijn hand te willen zetten, graaft hij uiteindelijk zijn eigen graf.