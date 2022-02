Unieke samenwerking CVO Cervo-GO! en De Panne levert resultaat

Deze week was de eerste werkweek van een stagiaire kinderbegeleider bij De Jutter De Panne. Kimberly werd aangetrokken dankzij een vlotte, unieke samenwerking tussen volwassenenonderwijs CVO Cervo-GO! en het lokaal bestuur van De Panne.

Er is momenteel een tekort aan opgeleide kinderbegeleiders. Om hierop een antwoord te bieden, is De Panne het eerste en enige lokaal bestuur in de regio dat de unieke samenwerking met volwassenenonderwijs Cervo-GO! aangaat. Het onderwijs speelt in op de noden van de arbeidsmarkt en biedt een opleiding kinderbegeleider aan. Hiervoor zoekt Cervo-GO! altijd (betaalde) stageplaatsen voor hun studenten en De Panne zag hierin een opportuniteit om meer en voldoende gediplomeerd personeel in te zetten in haar kinderopvang, een van de items waar de gemeente volop op inzet.

De opleiding kinderbegeleiding van Cervo-GO! duurt 5 maanden, een onderdeel hiervan is een stage. Het lokaal bestuur heeft aangeboden om de stagiairs te vergoeden en stage te laten lopen bij De Jutter De Panne of Adinkerke. Als de cursist geslaagd is voor de opleiding en hij of zij verlengt voor een tijdelijk contract van 6 maanden, dan betaalt het lokaal bestuur de volledige opleiding terug (t.w.v. 439 euro/ kandidaat).

De kinderbegeleider kan na 11 maanden aanspraak maken voor een vast contract via de gewone aanwervingsprocedure bij het lokaal bestuur. Op deze manier kan het bestuur meer gekwalificeerde kinderbegeleiders aantrekken en kost het de sollicitant niets om zich om te scholen en om het diploma van kinderbegeleider te halen. Daarbij vergroot de cursist zijn kansen op de arbeidsmarkt en wordt hij/zij vergoed op niveau van gekwalificeerd personeel in de kinderopvang. Het partnerschap met Cervo-GO! en De Panne is dus een echte win-win.

Dat dit traject aanslaat, bewijst de eerste cursiste. Kimberly Van Riet startte deze week haar betaalde stage bij De Jutter De Panne. Ze vertelt: “Ik ben ontzettend blij met mijn keuze om het diploma kinderbegeleider te behalen. Ik had reeds ervaring in de kinderopvang. Het enthousiasme en de inspiratie van de leerkrachten in de opleiding motiveren me extra om voor deze job te kiezen. Ik kijk heel erg uit naar mijn stage binnen het team Kinderopvang in De Panne.”

Schepen van Kinderopvang, Michèle Vandermeeren voegt nog toe: “Ik ben heel tevreden dat we het eerste bestuur zijn die zo’n unieke samenwerking aangaat. Ik wens Kimberly veel succes met haar stage en ik hoop dat er nog interesse zal komen.”