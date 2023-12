Unieke kalender Bertelaar levert 29.500 euro op voor goede doelen: “Dit is een reddingsboei voor ons”

Hoewel Bert Begein door een ongeval in zijn kinderjaren enkel zijn hoofd kan bewegen, realiseert hij stunt na stunt. Dit keer heeft hij liefst 29.500 euro ingezameld, dit met zijn almanak Bertelaar. Het geld wordt verdeeld over Mama Kivu en Samugam.

Nele Degryse van Samugam en Elien Spillebeen van Mama Kivu zijn reuzeblij. Ze kregen elk 14.750 euro van Bert Begein. Hoewel hij door een ongeval verlamd is en enkel zijn hoofd kan bewegen, zamelde hij 29.500 euro in met de verkoop van zijn zelfgemaakte almanak Bertelaar.

“Bert heeft het bedrag goed kunnen verzwijgen”, reageren Nele Degryse en Elien Spillebeen heel aangenaam verrast op het eindbedrag. Mama Kivu, waarvoor Elien Spillebeen zich inzet, is actief in Oost-Congo waar de organisatie opmerkelijke initiatieven van sterke vrouwen in Noord-Kivu steunt, de gevaarlijkste plaats ter wereld om vrouw te zijn. “Het bedrag is een reddingsboei voor ons”, verzekert Elien Spillebeen. “We dachten al te moeten besparen doordat we zo sterk gegroeid zijn. De damesvoetbalcompetitie groeide van vijf naar vijftien ploegen en we werken een vrouwendanssport uit. Echter sinds corona is de fondsenwerving fors verminderd. Dankzij Bert kunnen we nu gewoon doorgaan met de vrouwenvoetbalcompetitie en de danssport die we aan het uitbouwen zijn.”

Aankoop bus

Bij Samugam zal het bedrag zal gaan naar de aankoop van een bus. “Dit keer voor het jongenshuis in Pullambadi, een van de projecten van Samugam in India. Met deze som kunnen we hem al bijna onmiddellijk kopen”, aldus Nele Degryse. Samugam wil de levensstandaard van kwetsbare bevolkingsgroepen in India verbeteren ongeacht de kaste of gezondheidstoestand. De organisatie streeft naar een betere deelname op economisch, sociaal en politiek terrein.

Via een speciale toepassing kan Bert Begein zijn computer bedienen en op die manier stelde hij ook de almanak Bertelaar samen. Elke dag bevat een blaadje met raadsels, wetenswaardigheden, puzzels en andere leuke items. Hij beloofde er de bestaande scheurkalenders serieus wat concurrentie mee aan te doen en lost die belofte ook in. “Toch zal er geen nieuwe versie komen”, laat hij nog weten. Elien en Nele zijn er echter van overtuigd dat Bert wel weer met een nieuwe stunt op de proppen zal komen.

Ze hadden ook een presentje bij voor hun milde weldoener. “Er hangen hier heel wat foto’s in zijn kamer, maar nog niet één waarop hij met zijn beste vriendinnen prijkt. Daarom hebben we een fotokader mee”, knipoogden de twee dames.