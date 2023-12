Unieke juwelen voor sterke vrouwen in Galerie Blomme

Tot begin januari zijn in Galerie Blomme in de Ooststraat zilveren juwelen en sculpturen te zien van Gies Wynendaele. “Ik ontwerp unieke stukken voor sterke, zelfstandige dames die eens iets anders willen.” Ringen en hangers in zilver vermengd met natuurlijke elementen. Dat is het kenmerk van de juwelen die Gies Wynendaele ontwerpt. Gies is geen Roeselarenaar, hij woont en werkt in de Dordogne in Frankrijk, maar hij heeft wel een speciale band met onze stad. “Ik heb nog herinneringen aan Roeselare van toen ik tijdens de Tweede Wereldoorlog in veiligheid werd gebracht bij mijn meter die in de Ooststraat een stoffenwinkel openhield.”

“Het toeval bracht me terug naar de Ooststraat in 2017 toen ik voor het eerst exposeerde hier in Galerie Blomme. Ik maak mijn stukken in mijn atelier in Frankrijk en ga vooral op mijn gevoel af. Mijn creaties zijn nogal eigenzinnig. Ik doe graag mijn eigen ding zonder compromissen te moeten maken en zonder mee te moeten lopen met de modetrends.”

“Mijn trouwste klanten zijn zelfstandige vrouwen die eens iets anders aan de vinger of om de hals willen. Nog een opvallend iets is het driedimensionale. Hangers zijn meestal vlak omdat ze moeten kunnen hangen. Ik durf daar van af te stappen. Mijn ringen en halssnoeren zijn 3D-blikvangers die bewegen. Je kan er niet naast kijken. Het moeten sterke vrouwen zijn die mijn ontwerpen willen dragen.”

“Vaak hoor ik dat men het juweel bij niet gebruik ook gewoon uitstalt in de woonkamer. Dat maakt me gelukkig. Juwelen horen niet thuis in de la als je ze niet draagt. Dat bracht me trouwens op het idee om van de kleine sculpturen, de ringen en de hangers, ook grotere versies te maken. Die toon ik nu voor het eerst in Roeselare”, besluit Gies Wynendaele. (Bart Crabbe)

De zilveren ontwerpen van Gies Wynendaele zijn nog te zien tot 7 januari in Galerie Blomme in de Ooststraat in Roeselare.