Unieke jukeboxcollectie onder de hamer in Tilburgs veilinghuis

Het initiatief van voormalig CD&V-schepen Frans Buyse om de unieke jukeboxcollectie van verzamelaar Geert Olieu uit Menen eind 2018 een tweede leven te bezorgen in het Jukeboxmuseum van De Panne, draaide uit op een fameuze sisser. Na amper twee weken sloot het museum begin 2019 de deuren en werd er over de toekomst stevig gediscussieerd door het gemeentebestuur. Na meer dan vier jaar heeft de eigenaar nu beslist om de collectie in februari 2024 te veilen bij de ‘Dutch Auction Company’ in het Nederlandse Tilburg.

Toen er een einde kwam aan het contract dat Geert Olieu had met ’t Veer in Menen, zocht hij een oplossing voor een goed onderkomen voor zijn collectie. Bij Frans Buyse, de toenmalige schepen van De Panne én liefhebber van mooie jukeboxen, vond Geert een luisterend oor. Frans slaagde erin om een deal te sluiten tussen de eigenaar en het lokale bestuur van De Panne om de collectie onder te brengen in een pand in de Kasteelstraat. “Deze jukeboxcollectie mocht niet verloren gaan”, zei Frans toen bij de opening van het Jukeboxmuseum in december 2018. “Nu is het verhaal rond, en ik voel mij een beetje als de draagmoeder in The Handmaid’s Tale: twee jaar ben ik hiermee bezig, en nu, bij de geboorte, moet ik mijn kindje afstaan. Ik hoop op een prima opvoeding en dat ik af en toe bezoekrecht krijg. Dit is een surplus voor onze gemeente en dit moet het mooiste jukeboxmuseum van de wereld worden.”

120 jukeboxen

Het is inderdaad een unieke verzameling met prachtige stukken. De collectie van zo’n 120 jukeboxen geeft een overzicht van het prille begin in de jaren 1930, met de fonograaf of ‘talking machine’ van Edison als voorloper. Ook de periode dat de radio zijn intrede deed, aanvankelijk in de Amerikaanse huiskamers, is met zo’n 500 exemplaren goed vertegenwoordigd. De collectie telt heel wat nostalgische jukeboxexemplaren uit die periode van de merken Seeburg, AMI, Rockola en Wurlitzer, maar ook ‘wallboxes’ (afstandsbedieningstoestellen op de tafels of aan de muren van cafés waarin de cafébezoekers een muntje staken om hun favoriete nummer te laten spelen).

Het was de bedoeling dat het Jukeboxmuseum in De Panne een belevingsmuseum zou worden, met thema-avonden, dj-cursussen, een audiogids… De Panne investeerde destijds zo’n 150.000 euro in het museum. Maar de meningen bleken verdeeld, en niet iedereen vond dat dit een extra troef was voor De Panne om zich als aantrekkelijke, toeristische gemeente te profileren. Al na twee weken werd beslist om de deuren van het Jukeboxmuseum te sluiten: het zou dan toch niet rendabel zijn, er waren discussiepunten met de eigenaar van de collectie, over de toegankelijkheid van het pand, over de te hoge vaste kosten waarvoor het gemeentebestuur maandelijks zo’n 3.500 euro moet ophoesten.

Na meer dan vier jaar heeft dit geleid tot een beslissing die de eigenaar waarschijnlijk met pijn in het hart heeft genomen. De hele collectie gaat in februari onder de hamer, waar alle stukken individueel zullen worden geveild. Volgens een eerste schatting kan de collectie zo’n 500.000 euro opbrengen.