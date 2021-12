Unieke EuroMillions-trekking in Brugge

In het Brugse stadhuis vindt vanavond een unieke loting van EuroMillions plaats. Voor het eerst verlaten de toestellen met de bekende ballen hun sterk beveiligde bunker in de buurt van Parijs. De reden voor deze uitzonderlijke gebeurtenis is het feit dat in 1441 op de Markt in Brugge voor het eerst een loterij plaatsvond.

Naar aanleiding van de trekking, waarbij 130 miljoen euro te winnen is, streek op de Burg een karavaan aan vrachtwagens neer en zijn er strikte veiligheidsmaatregelen van kracht. Om de trekking zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, zijn aan Brugge speciale eisen gesteld. Zo mogen tijdens de loting de klokken van het Belfort niet worden geluid of gespeeld, dit om trillingen te vermijden. Ook muziek op het plein is om dezelfde reden niet toegelaten.

De loting van EuroMillions past in een ruimer programma. Zo brengt een koor onmiddellijk na de loting (om 21.30 uur) op de Burg een gratis opvoering van de hymne aan Fortuna uit Carmina Burana van Carl Orff.

Op zaterdag 4 december is er om 13, 15 en 17 uur een evocatie van de ‘lotinghe-trekkingen’ van 1441. De evocatie vindt plaats op een podium aan de voet van het Belfort op de Markt in Brugge. Bij elke trekking is er reischeque van 500 euro te winnen.

Tentoonstelling

Wie meer over de geschiedenis van de loterij wil vernemen, kan tot 27 februari in het Stadsarchief op de Burg terecht op een tentoonstelling. Het paradepaardje van de expo is een virtual reality-film waarin de eerste loterij tot leven wordt gebracht.

Wie de loting wil volgen, kan vandaag (3 december) terecht op Eén. Om 22.19 uur is er de trekking van Joker en Lotto. Om 23.41 uur volgt de uitzending van de trekking van EuroMillions. (CW)