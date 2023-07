Unieke collectie legervoertuigen in Oostrozebeke: “Dit is een eenmalig event”

Nostalgische zielen of geïnteresseerden in de Tweede Wereldoorlog mogen de legervoertuigenshow van Brecht Dujardyn en Olivier Bossuyt in Oostrozebeke niet missen. Die krijgt zijn beslag op zondag 23 juli van 13 tot 15 uur op het grasveld aan rusthuis Rozenberg in de Rozenbergstraat. Het gaat om rollend materiaal dat stuk voor stuk nog functioneert en een exact beeld geeft van het oorlogsmateriaal dat in WO II gebruikt werd in onze contreien.

Verzamelaar en oorlogsfanaat Brecht Dujardyn (46) is iemand die alles weet over WO II. Het bleef niet bij boekenkennis, hij probeert ook zoveel mogelijk evenementen rond WO II-herdenkingen mee te maken. Zo trok hij al liefst vier keer naar Frankrijk om de herdenking van D-day in Normandië ter plekke mee te maken. Door zijn grenzeloze interesse voor het gebruikte oorlogsmateriaal in WO II heeft hij ook een enorme vriendenkring opgebouwd met verzamelaars uit het hele land. “De interesse voor de Tweede Wereldoorlog is bij mij heel vroeg begonnen, maar ik ben pas beginnen verzamelen in 1977. Vergeet niet dat het een dure hobby is en het is moeilijk om nog bruikbaar materiaal uit die periode op de kop te tikken. Intussen ben ik er al in geslaagd om vijf stuks oorlogsmateriaal naar Oostrozebeke te brengen en daar ben ik heel fier op. Mijn huidige verzameling bestaat uit een Wheel-jeep, een rupsvoertuig Weasel, een stuk luchtafweergeschut, een motor Harley-Davidson en een aanhangwagen voor het transport van zwaar materiaal in de oorlog. Mijn zoektocht is bijlange nog niet afgesloten en er komen zeker nog stukken bij.”

Show

“Het is de allereerste keer dat ik naar buiten kom met mijn eigen materiaal, maar dat wordt op mijn eerste show aangevuld met oorlogsmateriaal van bevriende clubs of individuele eigenaars die ik heb leren kennen op oorlogsevenementen. Voor de show op zondag 23 juli ben ik erin geslaagd om 35 stuks materiaal naar Oostrozebeke te brengen. De tentoongestelde collectie bestaat uit Wheels-jeeps, rupsvoertuigen, half-tract voertuigen, een tank-destroyer, Dutch GMC oorlogscamions, een moto op rupsen, Harley-Davidson motoren, tanktransporters en amfibiewagens. Kortom, genoeg om er zich een kleine namiddag aan te vergapen.”

Originele toestand

“Al het tentoongestelde materiaal werd in originele toestand hersteld en het is stuk voor stuk nog inzetbaar. Voor mij is het mijn allereerste tentoonstelling en ik voeg er onmiddellijk aan toe dat het een eenmalig evenement is. De tentoonstelling opent om 13 uur en gaat dicht om 17 uur. Een bezoekje is helemaal gratis. De organisatie gaat uit van Les amis du jardin. Wij gaan er ook voor zorgen dat er op de tentoonstellingssite enkele drankstandjes staan, zodat de bezoekers bij warm weer hun dorst kunnen lessen. Het wordt echt een unieke gebeurtenis in Oostrozebeke.”