Unieke brandweerwagens te gast bij ESI in Elverdinge

Neen, er scheelt niets aan uw ogen mocht u een brandweerwagen als een trein over het spoor zien rijden. In ons land zijn er twee voertuigen die daartoe in staat zijn en die waren beide te gast bij ESI brandweer in Elverdinge. “Met deze twee geraak je op wel heel moeilijk toegankelijke locaties.”

Het European Safety Institute (ESI) in Elverdinge is een buitenbeentje. ESI is een officiële brandweerdienst, maar dan niet zoals een korps dat bij een brandweerzone behoort. “Wij hangen niet af van de overheid, komen tussen op vraag van ondernemingen en kunnen ook in het buitenland opdrachten uitvoeren. We zijn complementair aan de zones, doen alles wat voor anderen te moeilijk of te complex is”, zegt dienstchef-kapitein Stéphane Santy (54).

ESI organiseert allerlei cursussen voor brandweerdiensten en rond wegtransport van gevaarlijke stoffen. Het is bovendien een examencentrum voor verschillende zaken die met de gevaarlijke stoffen te maken hebben. Zo kan je er leren rijden met een wel heel speciaal voertuig: een brandweerwagen die niet alleen over de weg kan, maar ook over het spoor. In België zijn twee zo’n voertuigen te vinden – kostprijs 3 miljoen euro in 2016 – en die stonden onlangs beide bij ESI.

Infrabel

“Het zijn unieke voertuigen die vooral worden gebruikt voor het bestrijden van branden en incidenten op het spoor”, aldus Stéphane. “Onderaan en achteraan bevinden zich wielen die kunnen worden neergelaten om mee op het spoor te rijden, tegen een maximumsnelheid van 20 km per uur. Op die manier geraak je op moeilijk toegankelijke locaties. De wagens worden ook ingezet in tunnels. Ze beschikken over een overdrukcabine, waarbij lucht van buiten wordt aangezogen en gefilterd en dan in het personencompartiment wordt geblazen. Zo ademen de brandweerlieden geen gevaarlijke dampen in.”

Leeg wegen de voertuigen 26 ton, gevuld 33 ton. De lengte is 12 meter. “Het is geen evidentie om ermee te rijden, vooral omdat de neus van de vrachtwagen tot 3 meter voor de bestuurder uitsteekt. Vooraan staat een gigantisch kanon dat wordt gebruikt om te blussen met de 4.000 liter water en 500 liter schuim die zich in het voertuig bevinden. Het onderhoud van een dergelijke brandweerwagen kost een goede 80.000 tot 100.000 euro per jaar.”

Zaventem

De brandweerwagens zijn eigendom van Infrabel. De spoorwegbeheerder kocht ze aan voor het diaboloproject in Zaventem, de ondergrondse spoorlijn naar de nationale luchthaven. “Ze werden gebouwd om de veiligheid van de brandweermensen die in de tunnels werken te garanderen”, aldus Stéphane.

De voertuigen waren voor drie redenen te gast in Elverdinge: opleiding, examens en om het blusschuim in de wagens te vervangen. “Het schuim is PFAS-houdend en dat moet worden vervangen door niet-PFAS-houdend schuim”, aldus nog de kapitein.