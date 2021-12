Unieke accommodatie voor personen met een beperking in Vlamertinge

Westhoek Turncentrum stelt het nieuw G-fit project voor: een unieke accommodatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met eender welke beperking. Tegelijkertijd wordt ook het promotiefilmpje voor de crowdfunding met Peter Bulckaen gelanceerd.

“Deze unieke accommodatie in België komt er omdat ook mensen met een beperking recht hebben op beweging. Er zijn voor deze mensen te weinig mogelijkheden tot op heden”, aldus het bestuur van G-fit Westhoek Turncentrum.

“Net zoals jij en ik naar een fitness gaan, hebben mensen met een beperking het recht om op eender welk tijdstip te gaan sporten. De zaal zal dan ook de hele dag open zijn. Ook mensen uit rusthuizen of instellingen voor personen met een beperking zijn welkom in de zaal. Zij kunnen bijvoorbeeld op bepaalde momenten de zaal afhuren om te bewegen met onze trainers of indien gewenst met hun eigen begeleiders. Ook personen die een zware revalidatie tegemoet gaan kunnen, samen met hun kinesist of fysiotherapeut, bij ons terecht.”

Lessenreeksen

“We voorzien een interactieve wall waarmee we mensen met autisme en dementie kunnen prikkelen aan de hand van vormen, geluiden en kleuren. Alle toestellen zullen verstelbaar zijn, zodat ook rolstoelgebruikers deze kunnen gebruiken. Mensen met een zware mentale handicap zullen gebruik kunnen maken van de snoezelruimte.”

“Wie liever in groep komt bewegen, kan een beurtenkaart kopen en zo deelnemen aan de lessenreeksen. Momenteel staan rolstoelaerobic, aerobic voor blinden en nog heel wat lessenreeksen klaar om uitgewerkt te worden. Heel wat mogelijkheden zullen voorzien worden.”

Crowfunding

“Opnieuw wordt het G-fit project een privéproject van Westhoek Turncentrum.”

“Wij kunnen dus slechts op een minimum aan subsidies rekenen. We investeren zelf een bedrag, gaan een lening aan maar om niet jarenlang tegen een torenhoge afbetaling aan te kijken hopen we op wat steun van mensen uit heel België.”

“Voor we overgingen tot de uitwerking van ons promofilmpje hebben we contact opgenomen met acteur Peter Bulckaen, bekend van Familie, Wittekerke, theater, enzovoort. We zijn Peter dan ook enorm dankbaar dat hij hieraan wilde meewerken. Samen met Annelies van La Fleur Rouge, ook de producer van het promofilmpje, zijn we een scenario gaan uitwerken.”

“De leden van onze huidige G-groep zagen het volledig zitten om samen met Peter een filmpje op te nemen. Dit is een project voor heel België, niet enkel voor de mensen uit onze regio maar onze deuren staan open voor iedereen. Daarnaast willen we onze accommodatie en de crowdfunding het land rond promoten, zodat ons project ook navolging krijgt in alle provincies.”

(EG)