Uniek West-Vlaams ziekenhuisprotocol tussen ziekenhuizen en politiediensten

Twintig West-Vlaamse ziekenhuizen, negentien politiezones en het parket West-Vlaanderen hebben een uniek ziekenhuisprotocol afgesloten om samen te werken rond concrete thema’s, zoals seksueel geweld, bloedafnames en gedwongen opnames. “Zo vermijden we spraakverwarring, misverstanden en veel stress”, zegt de West-Vlaamse procureur Filiep Jodts

Het West-Vlaams ziekenhuisprotocol werd maandag in het provinciaal domein Boeverbos in Brugge officieel ondertekend. “Tot nu toe keken ziekenhuizen en politiediensten elk vanuit hun eigen bril naar het werkveld. Ook al hebben we meer gemeen dat we denken, we zijn allemaal bezig met volksgezondheid en 24 uren op 24 actief. We pakken prangende problemen met beperkte middelen aan”, stelt procureur Filiep Jodts.

Noodsituaties

Hij noemt het ziekenhuisprotocol een creatief en oplossingsgericht instrument dat misverstanden, spraakverwarring en stress tussen hulpverleners zal vermijden: “Voortaan kijken we gestroomlijnd aan tegen noodsituaties. Het protocol moet voor een betere samenwerking én dus betere dienstverlening zorgen.”

De kiemen van het protocol werden midden 2020 gelegd, toen enkele ziekenhuizen uit het KOM-netwerk (Kust, Ommeland en Meetjesland) en lokale politiekorpsen betere afspraken maakten. Het AZ Damiaan in Oostende en de politiezone Kouter waren de drijvende krachten achter dit akkoord. “Het openbaar ministerie kon en mocht niet achterblijven. Onder impuls van referentiemagistraat Lode Vandaele werden er recent al uniforme afspraken gemaakt voor de hele provincie inzake het medisch beroepsgeheim”, aldus procureur Filiep Jodts.

Seksueel geweld

Nu heeft een kerngroep met vertegenwoordigers van de West-Vlaamse ziekenhuizen, de politiezones en het parket een contract opgesteld, dat aan de achterban én aan de Orde van Geneesheren voor feedback en ter goedkeuring werd voorgelegd. Concreet legt het nieuwe protocol afspraken vast rond bloedafnames op bevel van het parket, gedwongen opnames, seksueel geweld, informatieoverdracht, slechtnieuwsmeldingen, verdwijningen uit ziekenhuizen, ziekenhuiscriminaliteit, politioneel optreden in het ziekenhuis en het beroepsgeheim.

Zo mag een arts het afnemen van een bloedproef weigeren, de bloedproef mag niet met geweld worden toegepast. Slachtoffers van zedendelicten worden bij voorkeur overgebracht naar het Zorgcentrum Seksueel Geweld in Roeselare. Indien dit niet kan, wordt de Seksuele Agressie Set toegepast. Die heeft oog voor de onmiddellijke opvang van de slachtoffers, zowel op medisch als op psychologisch vlak, maar ook voor het beveiligen en opnemen van de sporen van seksueel geweld door een gespecialiseerde arts.

Verdwijningen

Voortaan geldt er ook een model van medisch attest, dat met toestemming van de patiënt aan de politie wordt afgegeven. Als het gaat om een verdwijning, mag de behandelende arts de medische toestand van de patiënt enkel medelen, indien de situatie levensbedreigend is. Bij langdurige opnames van demente personen met wegloopgedrag vult de familie op voorhand een document met gegevens en foto in.

Inzake slechtnieuwsmeldingen wordt een uniforme werkwijze uitgestippeld, om te vermijden dat twee instanties – of omgekeerd: geen enkele – de familie verwittigen. Het protocol vermeldt tevens dat nabestaanden ook als een lichaam gerechtelijk in beslag genomen is, het recht hebben om een laatste groet te brengen.