Uniek jaar voor de maatjes: “Nooit eerder waren ze zo vet”

In Nederland wordt vandaag het eerste tonnetje nieuwe Hollandsemaatjes geveild en dat heeft ook gevolgen voor ons land. Het betekent de start van het maatjesseizoen, ook in Oostende.

In Oostende start morgen de Maatjeshappening op het Petrus en Paulusplein. Dit jaar spreken de Nederlandse vissers en kenners van een uniek jaar. “In onze 40 jarige carrière waren de maatjes nooit zo vet. Door het warmere klimaat van de jongste jaren in hadden ze half mei hun percentage een uitzonderlijk vetgehalte.”

Het Oostends Maatjescomité gaat op woensdagmorgen om 9.30u. in zee met het vissersschip de Crangon. Samen met meter Wendy Van Wanten wordt op zee het eerste tonnetje in ontvangst genomen. Om 12 uur komt het comité, samen met de genodigden, aan wal.

Fanfare

In optocht met een fanfare volgt de parade langs de Visserkaai naar het Petrus en Paulusplein,waar dit jaar de maatjeshappening plaatsgrijpt. De eerste maatjes worden geproefd en gekeurd door burgemeester Bart Tommelein en Luc Caals, sinds vele jaren ‘peter’ van het event.

Na de uitgebreide receptie start het feestprogramma met optreden van The Silhouets, de Belgische Shadows. Op vrijdagavond treden de Morootjes op. Zaterdag staan de Cover Tunes op het podium, gevolgd door Stoffel, Kurt, Jacco Ricardo en Oostende zingt André Hazes met Will Andis. De Maatjeshappening wordt op zondag afgesloten met een optreden van The New Seventies Band. De toegang is elke dag gratis en de nieuwe Hollandse maatjes zullen smaken!