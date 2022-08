Uniek: broers Reinout en Elewout pakken ticket voor WK triatlon in Hawaï: “Nog twee maanden keihard trainen”

Op 10 juli laatstleden behaalde Vichtenaar Reinout Maes (40) in de Baskische stad Vitoria-Gasteiz een ticket voor het WK triatlon, de felbegeerde Ironman van Hawaï. Doordat zijn jongere broer Elewout (33) uit Wontergem zich vorig jaar in Frankfurt al plaatste, zorgen beide broers nu voor een unicum door als enige Belgische broers aan de start te staan op Kailua Pier op zaterdag 8 oktober 2022.

We schrijven juli 2001. Luc Van Lierde heeft pas voor de tweede maal Hawaï gewonnen, maar triatlonwedstrijden zijn nog steeds een curiosum in België. Reinout is 19 jaar en wil wel eens van deze epische sport proeven. Hij schrijft zich samen met zijn vaders neef Jacques Taillie in voor zijn eerste wedstrijd in Aarschot. Een 1/8 triatlon, wat betekent 1/8 van de volledige afstand. Na een nachtje stappen in Leuven overslaapt hij zich en mist de start. Dan maar mee doen met de 1/4 triatlon in de namiddag. Gedubbeld in het zwemmen, allerlaatste uit het water en hevige krampen tijdens het lopen. Toch het podium gehaald, wegens slechts drie junioren aan de start. Het zaadje was geplant.

Gerichter trainen

September 2006. Reinout is afgestudeerd en heeft weer meer tijd om te sporten. Zwemmen is veruit zijn zwakste onderdeel, dus schrijft hij zich in voor enkele duatlons. Daarbij wordt het zwemmen vervangen door een extra looponderdeel. Broer Elewout is intussen 17 jaar en Reinout overtuigt hem om ook eens mee te doen. Enkele jaren gaan voorbij tot de broers eens iets meer willen dan korte afstandwedstrijden. Na enkele edities van de halve triatlon in Deinze besluit Elewout in 2018 de sprong te wagen naar de volledige triatlon. Daarmee wijzigt ook de insteek van ‘trainen als je tijd hebt’ naar ‘tijd maken om te trainen’. Na zijn debuut in Vichy neemt hij deel in Nice, waar hij met een achtste plaats in zijn leeftijdsgroep maar nipt de kwalificatie mist voor Hawaï. Hij besluit onder begeleiding van trainer Niels Vandenbroele gerichter te trainen. In Frankfurt 2021 slaagt hij met verve in zijn opzet. Hij wordt met een knaltijd van 9u09′ derde in zijn leeftijdsgroep en 33e overall op het Europees Kampioenschap. Ruim voldoende om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap. Elewout boekt zijn reis naar Hawaï samen met neef Jasper en beste vriend Gilles. Pa Jan, derde broer Karel en Reinout zouden dan enkele dagen later vliegen om te komen supporteren.

Gewijzigde plannen!

Reinout is intussen veertig geworden en wil ook wel eens die Ironman op zijn bucketlist afvinken. “Op een verantwoorde manier wil ik graag finishen met zo weinig mogelijk training om de impact op mijn privé en mijn werk te beperken”, aldus Reinout Maes. “Elewout overtuigt mij om ook met trainer Niels te werken, die instemt en aangepaste trainingsschema’s opstelt. In februari startte ik met drie trainingen (elke sport één keer) per week en in april reed ik naar jaarlijkse gewoonte de Ronde, Vichte-Roubaix-Vichte en Luik-Bastenaken-Luik met het Megavelo team. In plaats van dan de conditie weer te laten schieten, werd er nu op die basis verder gebouwd. Trainer Niels drijft de trainingen op van vijf naar tien uur, wat een maximum is gezien de verbouwingen aan mijn huis. Van Hawaï is totaal geen sprake. Wanneer de verbouwingen midden juni voorbij zijn, staat de kwarttriatlon van Kortrijk op het programma. Totaal onverwacht word ik derde in mijn categorie. Hawaï begint onder impuls van Elewout een eerste keer door het hoofd te spoken. Het blijft echter onbereikbaar want nog minder dan een maand te gaan en er is een tijd van circa 9 uur 40 nodig. Daarvoor moeten dezelfde tempo’s gehaald worden als tijdens de kwarttriatlon, maar dan uiteraard vier maal zo lang. Toch is er een waterkans. De trainingen worden opgedreven tot vijftien à twintig uur per week. Amper vier weken na Kortrijk verschijn ik aan de start van Vitoria-Gasteiz in Spaans Baskenland.”

Op dit moment zijn er 125 Belgen gekwalificeerd, waaronder slechts twee broers. De broers Maes!

“Mede dankzij mijn supporters behaal ik na 10 uur 39 de finish. Een mooie tijd, maar niet voldoende voor Hawaï in principe” vervolgt Reinout. “De dag na een Ironman wedstrijd is er traditioneel de slotceremonie. Daar worden de medailles uitgereikt, alsook de tickets voor Hawaï. Normaal gezien had ik er weinig te zoeken als 91e in mijn categorie, maar Elewout overhaalde me om toch te gaan; je weet maar nooit.” Sinds dit jaar zijn er in Hawaï twee wedstrijden (vrouwen en mannen), waardoor de capaciteit verdubbeld is naar 5.600 atleten. De tickets worden toegekend aan de eerste 12 van het klassement. Als iemand weigert of niet aanwezig is, schuift dat ticket door. Zo schoven de laatste tickets helemaal door tot plaats 91!”, vertelt Reinout enthousiast. “Ik mocht als lucky loser mee naar Hawaï!”

Motivatie

“’Ik voel me een farmer son from Belgium, zoals Yves Lampaert na de proloogwinst in de Tour”, dixit Reinout. Op dit moment zijn er 125 Belgen gekwalificeerd, waaronder slechts twee broers. De broers Maes! En dit tussen wereldtoppers als de Noorse wereldrecordhouder Blummenfelt, de Duitser Frodeno, recordhouder in Hawaï en de Australische wieler- en triatlonprof Cameron Wurf. Meer motivatie hebben we niet nodig om nog twee maanden keihard te trainen.” Afspraak op 8 oktober op Kailua Pier in Hawaï! Wie de broers wil volgen, kan terecht op www.megavelo.be.