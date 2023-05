Uniek bier steunt restauratie Watson

De vzw Restart en Brouwerij Betsy werken samen om een bijzonder bier te introduceren ter ondersteuning van de restauratie van de historische Watson reddingboot 3. Het resultaat is een Watson-biertje. Een blond, licht troebel, bier met 6,2% alcohol, fruitige aroma’s en een subtiel bittere afdronk.

Watson Bier is vernoemd naar de reddingboten van het type Watson, die jarenlang de veiligheid op zee garandeerden. Vzw Restart nam het initiatief om dit unieke bier te creëren en Brouwerij Betsy heeft geholpen bij het brouwproces en de ontwikkeling van een exclusief recept. Het bier wordt ambachtelijk gebrouwen bij artisanale brouwerij De Meester uit Lendelede. “Ik ken Jurgen van Brouwerij Betsy en na een bezoek op de werf wilde hij ons graag helpen om een uniek recept te creëren voor een bier dat speciaal voor ons wordt gemaakt”, licht Danny Drooghenbroodt toe.

Het biertje is uitsluitend samengesteld uit natuurlijke ingrediënten, waaronder drie soorten hop en verschillende mouten. Het resultaat is een verfrissend en smaakvol bier met een harmonieus samenspel van fruitige tonen en een licht bittere afdronk. “We hebben nu een beperkt aantal flesjes besteld. Mensen die eens willen proeven, zullen er snel bij moeten zijn want het is niet de bedoeling om het permanent aan te bieden.”

De opbrengst wordt gebruikt om de restauratie van de reddingboot te bekostigen. “We krijgen subsidies, maar we moeten ongeveer 40 procent van de kostprijs zelf bekostigen en daarvoor zetten we heel wat initiatieven op poten zoals een mosselavond tot een biertje. We moeten alle facturen ook zelf voorschieten en je moet rekenen dat zelfs een pot verf toch al snel 50 euro kost. We hopen dus wat extra centen op te halen en ondertussen zorgen we voor een unieke bierervaring voor de liefhebbers.”

Vrijwilligers

De Watson reddingboot 3 is een waardevol stuk Oostends varend erfgoed dat momenteel gerestaureerd wordt in de Watson-loods aan de Stapelhuisstraat 1. Met de inzet van vrijwilligers wordt de reddingboot volledig hersteld in zijn oorspronkelijke staat. Bezoekers hebben ook de mogelijkheid om de historische Watson reddingboot 3 te bewonderen en meer te weten te komen over het restauratieproces tijdens speciale evenementen zoals Oostende voor Anker, Open Monumentendag en Open Dagen georganiseerd door vzw Restart. De werf is ook altijd te bezoeken na afspraak.

Het Watson Bier is vanaf nu verkrijgbaar op afspraak of elke zaterdagnamiddag vanaf 14 uur in de Watson-loods.

Online bestellen is ook mogelijk via www.watsonshop.be. De bestelling kan enkel afgehaald worden aan de loods.

Info: contact@vzwrestart.com – 0477 70 67 13