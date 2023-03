UNIE-K vernieuwt Brugse campus met aangepaste woningen voor volwassenen met verstandelijke beperking

UNIE-K opende op 28 februari een gloednieuw gebouw met vijf woningen voor 55 volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematieken. Het nieuwe gebouw in de Chartreuseweg in Sint-Michiels vervangt de verouderde paviljoenen die dateren uit de jaren ‘80. Volgens directeur Karel Braet is de nieuwe infrastructuur volledig op maat van de bewonersgroep.

“Personen met gedrags- en emotionele stoornissen ervaren in hun dagelijks leven, naast de impact van hun verstandelijke beperkingen, andere hindernissen. Voor sommigen kan de wereld zeer onvoorspelbaar zijn door autisme, anderen kregen in eerdere levensfasen niet de ondersteuning die ze nodig hadden. Dat kan leiden tot moeilijk gedrag, zoals zelfverwonding, maar ook agressie naar medewerkers, familie of infrastructuur.”

Expertise

“Zorgvoorzieningen als UNIE-K hebben heel wat expertise, kennis en methodieken om hiermee om te gaan en ervoor te zorgen dat deze mensen kwaliteitsvol kunnen leven. Een aangepaste infrastructuur is hiervoor noodzakelijk. de nieuwe woningen beperken de risico’s en waarborgen de veiligheid. Bewoners hebben vaak nood aan een eigen rustig plekje waar ze zich goed kunnen voelen. Soms maken ze veel lawaai, een goede geluidsisolatie is dus belangrijk.”

Twee fasen

“De werken zijn gestart in december 2020, in maart kunnen de bewoners verhuizen naar hun nieuwe woningen. In 2024 volgt een tweede fase, de nieuwbouw van zes woningen. Het hoofdgebouw is ontworpen door architectenbureau Gino Debruyne uit Brugge. De kostprijs voor de nieuwbouw bedraagt 12,5 miljoen euro. UNIE-K financiert dit met eigen middelen, steun van de Provincie West-Vlaanderen en subsidies van het VIPA.

UNIE-K telt 570 medewerkers en begeleidt op drie locaties 400 volwassenen met een meervoudige beperking op drie sites : Ons Erf in Brugge, De Waaiberg in Gits en ‘t Venster in Emelgem.