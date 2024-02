Unicum! Deze familie zorgt voor drievoudige doop in Oostrozebeke: “Nooit gedacht dat we dit zouden meemaken”

Zondagnamiddag staat er een uniek feit te gebeuren in de Sint-Amanduskerk van Oostrozebeke. Dan worden drie kleinkinderen van Dirk Rogge en Claudine Vancompernolle uit de Korenbunderstraat boven de doopvont gehouden. Volgens diaken Robert Lammertijn is een drievoudige doop een unicum in de geschiedenis van de plaatselijke kerkgemeenschap.

Het gezin Dirk Rogge en Claudine Vancompernolle onderhoudt een heel sterke band met de familie en in het bijzonder met de eigen kinderen en kleinkinderen. “Het wordt een onvergetelijke familiedag”, glundert pater familias Dirk.

Wekelijks etentje

“Nooit gedacht dat we zoiets zouden kunnen beleven. Het idee om de kinderen samen te dopen in de parochiekerk kwam van de kinderen Thijs en Elise. We wisten toen nog niet dat ook de jongste zoon Chiel papa zou worden. Het spreekt voor zich dat wij enorm trots zijn om de drie jongste kleinkinderen samen te laten dopen. Na de doop is er een groot familiefeest gepland, want zoiets moet uiteraard gevierd worden.”

“Wij hechten een zeer groot belang aan de band met de kinderen en kleinkinderen. Om die band levendig te houden, is er bij ons thuis elke dinsdagavond een etentje voor onze kinderen en kleinkinderen. In totaal zitten we dan met 15 rond de tafel en wordt er bijgepraat. Dat wekelijks familiemoment zou ik voor geen geld willen missen. Het belang van familie is een waarde die we ook aan onze kinderen en kleinkinderen willen doorgeven, ook al vraagt dat enige inspanning van ons allemaal”, besluit een trotse opa Dirk Rogge.