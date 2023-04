UNESCO roept Brugge op het matje

UNESCO is ongerust over de bescherming van het werelderfgoed in Brugge. De hoogbouwplannen voor de stationsomgeving en het Kaaidistrict worden met argusogen bekeken. Dat meldt het Brugs Erfgoedforum.

In een brief gericht aan de Belgische Ambassadeur wordt het Agentschap Onroerend Erfgoed uitgenodigd voor een gesprek in het Hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs.

Ongerust

“Het Werelderfgoedcentrum is immers zeer ongerust over de bescherming van de ‘uitzonderlijke universele waarde’ van het werelderfgoed in Brugge”, zeggen Bruggelingen Andries van den Abeele en Hubert Van Belle, die deel uitmaken van verschillende Brugse erfgoedverenigingen.

Zij beweren en hekelen dat het Werelderfgoedcentrum niet vooraf geïnformeerd werd over belangrijke projecten die de erfgoedwaarde van het historisch stadscentrum konden aantasten: “Dit gaat in tegen de voorwaarden die aanvaard werden bij de erkenning door de UNESCO van Brugge als Werelderfgoedstad.”

Erkenning in gevaar

Er wordt in de brief onder andere informatie gevraagd over de hoogbouwplannen in de stationsomgeving en het Kaaidistrict. “Het Werelderfgoedcentrum vraagt ook inzage in de tekst over de ‘Visie op hoger bouwen in en rond Brugge’. Het Stadsbestuur wil hoogbouw tot 50 m toelaten.”

Volgens Andries van den Abeele en Hubert Van Belle zal hierdoor het zicht vanuit het Brugs stadscentrum op de omgeving en van de rand op de stad nog meer geschonden worden: “Brugge brengt zijn erkenning als werelderfgoedstad ernstig in gevaar.”

Ruimte Brugge

De brief van UNESCO geeft gehoor aan de kritiek die het Brugse Erfgoedforum heeft op het ontwerp ‘Beleidpslan Ruimte Brugge’, dat schepen Franky Demon eind maart aan de Brugse gemeenteraad voorgelegd heeft. Hierin staat onder meer dat er slechts op drie plekken in Brugge nog hoogbouw toegelaten wordt: de stationsomgeving, het Kaaidistrict en Zeebrugge.

