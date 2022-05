‘Une nuit en mai’ herdenkt Tweede Wereldoorlog in Ploegsteert

40 acteurs, 16 scènes en verschillende symbolische plaatsen in en rond Ploegsteert. ‘Une nuit en mai’ dompelde voor de 8ste keer meer dan 100 bezoekers onder in de sfeer van een oorlog die een volledig continent heeft getekend.

“27 mei 1940, de Tweede Wereldoorlog trekt zich aan een ongekende snelheid op gang en de inwoners van Ploegsteert maken zich klaar voor de evacuatie.” Voor de 8ste keer sinds de start, in 2000, keert de historische gemeente decennia terug in de tijd tijdens ‘Une nuit en mai’. Het openluchtspektakel, dat dit jaar meer dan 100 toeschouwers naar de grensgemeente wist te lokken, blaast zowel inwoners als bezoekers terug naar een donkere tijd die onze geschiedenis heeft weten te bepalen.

“Komen-Waasten heeft jaren van oorlog en ellende gekend”, klinkt het bij Joël Lindeboom. Als gids voor Hill 63 is hij eveneens aangesloten bij Memoire Collective, die het spektakel om de drie jaar organiseert. “De vorige editie kon helaas, vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Dit jaar zijn we wel opnieuw van de partij. We loodsen de bezoekers via verschillende taferelen doorheen 27 mei 1940, de dag dat de Duitsers Ploegsteert bombardeerden. De inwoners waren verwittigd van de komst en hadden zich overal rond verscholen.”

Bevel tot evacuatie

“De sterkste onder hen wilden vechten, vrouwen en kinderen zochten de veiligheid van kelders en schuilplaatsen op. Toen het bevel tot evacuatie kwam, nam iedereen wat hij of zij kon nemen en sloegen ze op de vlucht. Het was een dag die vooral in Ploegsteert veel indruk maakte. Na de Grote Oorlog dacht men hier dat het nooit opnieuw zou voorvallen.”

Via busverbinding werden de toeschouwers naar de start van het parcours, zoals het bos van Ploegsteert en Underhill Farm Cemetery, gebracht waar acteurs en vrijwilligers de scènes van die beruchte dag opnieuw tot leven brachten. “Het is en blijft belangrijk dat we deze cruciale momenten van onze geschiedenis nooit vergeten”, sluit Joël af.

“Niet alleen brengen we op die manier hulde aan de mensen die zich hebben opgeofferd voor onze vrijheden, het brengt meteen ook een verhaal dat enkel de alleroudsten onder ons nog kennen. De huidige mondiale conflicten tonen ook aan dat dergelijke reconstructies relevanter zijn dan ooit.”

Oekraïense vlaggen

De link met de actualiteit was ook tijdens ‘Une nuit en mai’ nooit ver weg. Het spektakel werd afgesloten met de trektocht van de soldaten richting Duinkerken. Verschillende kinderen namen de wapens op en volgden hen in hun queeste, waarop de vlaggen van Oekraïne op de achtergrond tevoorschijn kwamen.

