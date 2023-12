“Unaniem lovende reacties”: Kevin uit Deerlijk lanceert eigen single grain North British

Kevin Meyfroid van dagbladhandel en speciaalzaak in sigaren en spirits Kevin in het centrum van Deerlijk heeft nu ook een eigen whisky en daar is hij niet weinig fier op. “De eerste reacties van ingewijden op mijn 12 jaar oude single grain North Bristish zijn unaniem lovend.”

Kevin Meyfroid kwam zowat drie decennia geleden voor het eerst ‘onrechtstreeks’ in aanraking met whisky. “Ik moet zowat 12 jaar geweest zijn. Mijn ouders hadden Britse vrienden en we trokken voor een week op vakantie naar de Lowlands van Schotland. We deden onder meer Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, en Stirling aan en brachten ook een bezoek aan Loch Lomond.”

Kapitein Haddock

“Dat is niet alleen de naam van een groot meer maar ook de naam van een whisky die in Alexandria geproduceerd wordt. Het is tevens de favoriete drank van kapitein Haddock uit de stripverhalen De avonturen van Kuifje van Hergé. We hielden uiteraard ook halt in een distilleerderij van Schotse whisky maar proeven zat er voor mij op die prille leeftijd uiteraard nog niet in… Als prille twintiger werd de liefde voor whisky voor goed aangewakkerd. De collectie groeide aan en in mijn zaak ga ik nu volop voor meer zeldzame, exclusievere whisky’s. Ik heb ook al verschillende tastings georganiseerd. Dit jaar was hier nog Mark Westmorland, de brand ambassador van Wolfburn, te gast.”

“En nu is er dus mijn eigen whisky in samenwerking met The Mouthy Cows en Arronthony Moray. “Het is een 12 jaar oude single grain North British, die gedistilleerd en gebotteld werd bij Watt Whisky, een onafhankelijke bottelarij in Schotland. Als ik erbij vermeld dat het lekkere goedje rijpte op een ex Macallan Sherry Cask, dan gaat er bij de kenners ongetwijfeld een belletje rinkelen. Er ging een hele voorbereiding aan vooraf, maar net als de mensen die de whisky al geproefd hebben, ben ik bijzonder tevreden over het uiteindelijke resultaat.”