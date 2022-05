Uma Vandemaele (‘De Mol’) deelt zeven niet te missen tips: “Ik wil overal tegelijk zijn en alles meemaken”

“Kiezen uit het programma van de Sinksenfeesten is een onmogelijke opgave, want alles wat er in die dagen gebeurt is de moeite”, zegt Uma Vandemaele, naast leerkracht in ’t Vier ook muzikante en een notoir fuifnummer. Gevraagd naar vijf tips, gaf ze er ons zeven en voegde ze eraan toe: “Het hadden er even goed 20 of 30 kunnen zijn.” Ze verklapte ook dat ze tijdens de feesten mogelijk hier en daar op het podium zal verschijnen.

1. De vaste waarden

De Sinksenfeesten zonder rommelmarkt zijn geen Sinksenfeesten. Daar begint het voor mij allemaal mee. Ook een absolute must is de Franse avond aan Den Bras. Het optreden van een Franstalige charmezanger wordt er steevast gevolgd door een dj-set, dit jaar van Dicky Boy of Dick Descamps, die een al even grote klassieker is als de klassiekers die uit de boxen schallen. Geen Sinksenfeesten ook zonder Green Onions. De slotavond tijdens dewelke je uit de bol kunt gaan met de meezingers die geen enkele andere coverband zo geweldig kan brengen. 2 Kg Hvdvls is de dj-naam van Klaasje Vantomme, en is de ultieme afsluiter. De dag nadien is het werkdag en dus zijn de toeristen weg. Dan is de wereld helemaal van de Kortrijkzanen die nog achterblijven.

2. Sandinistas!

Een bende fantastische muzikanten uit de streek serveert naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het overlijden van Joe Strummer, de frontman van The Clash, hun versie van een stuk of twintig van zijn nummers. Als er een hemel is, dan zit Strummer erin en luistert hij vast mee naar wat Luc Dufourmont, Harry en Dick Descamps, Jelle Denturck, Lucien Callewaert en vele anderen met zijn repertoire doen.

3. De plaatselijke helden

Op de Sinksenfeesten zou je natuurlijk ook allerlei topbands uit binnen-en buitenland kunnen programmeren, maar je wil er eigenlijk vooral de lokale helden aan het werk te zien. Alle vrienden ook die dj zijn of in een band zitten. Idiots, Definitivos, Whorses, DJ Lotto, Lankman, Brennt Vanneste, Roy Silverans en meer van die namen. Pas op, je moet je niet verplicht voelen. Want tijdens de feesten word je overal naartoe gezogen. Het kan zijn dat je nooit op het optreden geraakt waar je naar op weg bent, omdat je onderweg betoverd wordt door een stukje straattoneel of een groep vrienden ontmoet met wie je ter plekke een feestje bouwt.

Ik heb drie jaar geleden de liefde van mijn leven ontmoet tijdens de slotavond

4. Alle fuiven

Ik wil overal zijn en alles meemaken tijdens de feesten: aan Pand. A, op ’t Plein, aan Bar Amorse, op het dak van De Kreun kan je geweldig uit het dak gaan en die Fun. k-feestjes op Kortrijk Weide klinken ook veelbelovend. Op de Vlasmarkt zijn er bands en dj’s die ik heb aangestipt, net als bij Crate Records op het Overbekeplein, de King Kong-feestjes zijn altijd de moeite en als ze dan nog eens op een speciale locatie plaatsvinden, zoals dat feestje aan de Ronde van Vlaanderenbrug, dan wil ik dat ook niet missen. Mis ik het toch, dan maak ik zeker iets anders mee dat de moeite is.

5. ’t Schoon Vertier

’t Schoon Vertier is alles wat ik zoek op zomerse feesten. Deze knotsgekke bende heerlijke jongedames heb ik al vaker aan het werk gezien tijdens de Gentse Feesten. Ze bieden speels, humoristisch en sexy vertier en zorgen steevast voor enorm veel plezier. Ze doen hun ding op ’t Plein. Als ik er op dat moment achter de toog sta, zullen mensen even op hun pintje moeten wachten.

6. Swinksen

Op het Schouwburgplein zal ik ook nu en dan aan te treffen zijn. Daar zijn elke dag dansinitiaties gepland. Ik ben geen groot danser, maar ik dans wel heel graag. Dus ik zal me gewillig laten inwijden in de geheimen van de swing, de tango en de charleston. Ik zie ook dat de Superior Dance Band daar speelt. Ken ik niet, maar wil ik wel leren kennen. Ik hou van jazz en ook New Orleans vind ik heel speels en dansbaar. Een reden om er te blijven hangen.

7. Sinksen Speed dating

De Sinksen Speed dating was er vorig jaar ook, toen de Sinksenfeesten in een light-versie werden geserveerd. Twee komische acteurs koppelen er de aanwezigen voor korte babbels aan elkaar. Een tip voor iedereen die nieuwe mensen wil leren kennen of op zoek is naar gezelschap. Ik heb drie jaar geleden op de slotavond de liefde van mijn leven ontmoet tijdens een optreden van Green Onions. Ik zweer het je, tijdens de Sinksenfeesten hangt er liefde in de lucht.