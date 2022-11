Ultrasporter Matthieu Bonne officieel aangesteld als 22ste ereburger van Bredene

Matthieu Bonne is zaterdag officieel aangesteld als ereburger van Bredene. De ultrasporter kreeg de eretitel volgens burgemeester Steve Vandenberghe niet alleen voor zijn ongeziene sportieve prestaties, maar ook omdat Matthieu het DNA van zijn gemeente in zich draagt. “Hij is een onverbeterlijke optimist en een doorzetter pur sang.”

Bredenaar Matthieu Bonne mag als een uitzonderlijke sportieve ambassadeur van Bredene worden bestempeld. Dat concludeerde burgemeester Steve Vandenberghe zaterdag tijdens de officiële aanstelling van Matthieu tot 22ste ereburger van Bredene. “Matthieu zwom in 2020 als eerste ooit de Belgische kust af. Hij vertrok in De Panne en kwam bijna 24 uur later aan in Knokke-Heist, een zwemtocht van maar liefst 67 kilometer. En dat was niet de eerste stunt van onze nieuwe ereburger. Hij zwom in 2019 succesvol solo het kanaal over. Ook dat was een prestatie van mythische proporties.” Een Iron Man-triatlon en deelnemen aan de Marathon des Sables… waren eerder al op Matthieus palmares geschreven.

Bonne kreeg voor deze unieke sportieve prestaties al in november 2020 de titel van ereburger toegekend, maar corona en Matthieus vele buitenlandse stages zorgden ervoor dat de aanstelling niet eerder dan afgelopen zaterdag kon plaatsvinden.

Tussendoor ontving de ultrasporter in 2021 ook de Platina Eend, de belangrijkste Bredense sporttrofee. “En Matthieu zat ondertussen niet stil: in mei 2022 ging hij succesvol de bovenmenselijke uitdaging aan om 8 triatlons in 8 dag tijd op de 8 officiële Canarische eilanden af te leggen. Elke dag 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen: in totaal 30,4 km zwemmen, 1.440 km fietsen en 337,6 km lopen. Het is een ongeëvenaarde prestatie. Hoewel je met Matthieu natuurlijk nooit weet. Straks verzint hij weer een andere stunt die ons achterover doet vallen”, aldus nog de burgemeester.

Zeven blikken tonijn

Matthieu Bonne droeg zijn eretitel zaterdag op aan zijn grootvader Alfons Nierynck. “Opa Fonsje, 90 jaar oud intussen, was vroeger een gedreven wielertoerist die onder meer de Mont Ventoux bedwong. Hij is ook vandaag nog een inspiratiebron omdat hij altijd een doorzetter is geweest.”

Schepen Kelly Spillier, ooit collega-strandredder, haalde dan weer herinneringen op aan de tijd toen Matthieu het redderskorps kwam vervoegen. “Verlegen, de blik naar beneden gericht tijdens zijn eerste weken. Dat herinner ik me nog van hem. En zijn bizarre vraag die eerste dagen, of hij een middagbreak mocht nemen om snel zeven blikken tonijn naar binnen te draaien. Mijn verraste blik beantwoordend met: ‘Die moeten me sterker maken.’ Ook toen zat hij duidelijk al met bijzondere prestaties in het achterhoofd.”

Een eindpunt wordt zijn eretitel, dat liet Matthieu zaterdag uitschijnen, niet. Wat zijn nieuwste stunt wordt, liet hij nog in het midden. Maar dat er een nieuwe zit aan te komen, staat als een paal boven water.

Dankbaar voor zoveel eer, was hij zonder meer. “Zoals de burgemeester aangaf, zit het DNA van Bredene in mijn genen. Dit is mijn thuis, de plek waar ik train en graag leef, tot rust kom.”

“Matthieu is ook daarom een prachtige ambassadeur voor onze gemeente”, besloot burgemeester Vandenberghe. “Hij vertegenwoordigt alles waar wij als gemeente voor staan: optimisme, doorzetten én hij heeft het warme hart dat wij als gemeente ook voor onze inwoners hebben.”

