Ultraloper Jack Desille (60) uit De Panne wil volgend jaar 365 dagen lang élke dag 50 kilometer afleggen

Omdat het kind van een vriend onlangs op 13-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame ziekte: ultraloper Jack Desille (60) uit De Panne wil vanaf 1 januari 365 dagen lang élke dag 50 kilometer afleggen. Bedoeling is het uithoudingsrecord te breken om zo het Marfansyndroom onder de aandacht brengen en geld in te zamelen voor de gelijknamige vereniging. “Ik ben vastberaden om iets te doen voor een zaak die me persoonlijk raakt”

Als het om sportieve uitdagingen gaat, is de 60-jarige Jack Desille niet aan zijn proefstuk toe. Zo fietste de atleet, die in 2019 alvleesklierkanker overwon, van maart tot juli door België en voltooide hij al een reeks Relais pour la vie ten voordele van de Kankerstichting.

Vorig jaar legde hij te voet 523 kilometer af tussen De Panne, waar hij woont, en Luik. “Elk jaar stel ik mezelf een andere uitdaging”, zegt hij.

Zijn volgende uitdaging? 365 dagen lang elke dag 50 kilometer afleggen. En dat omdat het kind van een vriend onlangs op 13-jarige leeftijd aan het Marfansyndroom overleed. Dat is een zeldzame erfelijke aandoening van het bindweefsel. Het tast meestal de bloedvaten aan en veroorzaakt een progressieve verwijding van de aorta, maar kan ook de ogen, het hart, de botten, de longen en het centrale zenuwstelsel aantasten.

Aandacht voor zeldzame ziekte

Jack Desille wil het Marfansyndroom onder de aandacht brengen en geld inzamelen voor de gelijknamige vereniging. “De dood van het kind was een schok en raakte me diep”, zegt Jack. “Het herinnerde me eraan hoe onbekend sommige zeldzame ziekten zijn en hoe verwoestend ze voor gezinnen kunnen zijn.”

“Met deze uitdaging wil ik niet alleen dit kind eren, maar ook bewustzijn creëren en mensen mobiliseren voor degenen die door Marfan getroffen zijn en hun naasten”, zegt Jack. “Ik hoop dat mijn inspanning helpt om deze zaak meer zichtbaarheid te geven en dat getroffen families weten dat ze niet alleen staan.”

18.250 kilometer

Op 1 januari 2025 vertrekt Jack Desille om 10 uur vanaf de Leopold I Esplanade in De Panne voor zijn eerste 50 kilometer van het jaar. Om afwisseling in zijn tochten te brengen zal hij lopen in onder meer Nieuwpoort, Brugge, Brussel, Geldenaken, Rochefort, Barvaux-sur-Ourthe en Aarlen.

In juni zet hij koers naar Frankrijk, waar hij ook een reeks etappes zal voltooien. In totaal wil hij zo 18.250 kilometer afleggen.

De voorbereiding is intensief. “Ik train met gerichte oefeningen om mijn benen te versterken, mijn uithoudingsvermogen te vergroten en in vorm te blijven ondanks de dagelijkse inspanningen”, zegt Jack.

“Qua voeding houd ik vast aan een natuurlijk dieet zonder supplementen, omdat ik wil laten zien dat het mogelijk is om deze prestatie zonder kunstmatige hulpmiddelen te volbrengen.”

Sterk team

“Ook mentaal is dit een enorme uitdaging, en om me daarop voor te bereiden word ik omringd door een sterk ondersteunend team, waaronder Thomas Delafontaine, mijn fysieke coach, en Solène, die mij onderweg zal begeleiden en dagelijks helpt met de logistiek”, zegt Jack. “Hun aanwezigheid is essentieel, zowel voor de mentale ondersteuning als voor de veiligheid.”

Slaapplaatsen probeert hij zo veel mogelijk van tevoren te plannen. “We kiezen voor eenvoudige accommodaties dicht bij de routes, maar er zullen ongetwijfeld nachten zijn waarin we zullen moeten improviseren. De weersomstandigheden zullen zeker deel uitmaken van de uitdaging. Of het nu regen, wind of zelfs hitte is, ik heb geleerd om ermee om te gaan tijdens mijn eerdere uitdagingen.”

Steun

“Dit project van 365 dagen is meer dan alleen een fysieke uitdaging. Ik ben vastberaden om iets te doen voor een zaak die me persoonlijk raakt”, zegt Jack. “Ik nodig iedereen uit om deze reis te steunen, of het nu door donaties is, door aan enkele etappes deel te nemen, of simpelweg door onze boodschap te delen. Hoe meer mensen we bereiken, hoe groter onze impact zal zijn.”

