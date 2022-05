Uitzonderlijk succesvol seizoen voor KSKV Zwevezele Ladies

De dames van KSKV Zwevezele hebben er een schitterend seizoen op zitten. Ze eindigden op een gedeelde derde plaats in eerste nationale. Daardoor behoren ze bij de beste vijftien teams in ons nationaal van damesvoetbal. Jean-Pierre Deblauwe, afgevaardigde en duivel-doet-al van de ploeg, overschouwt het voorbije seizoen.

“Ik beëindig nu mijn achttiende seizoen in het damesvoetbal”, opent Jean-Pierre Deblauwe. “In al die tijd is het voetbal bij de dames enorm geëvolueerd. Vroeger was dat tien meter lopen met de bal en afwachten wat er zou gebeuren. Nu is dat met looplijnen en tactische elementen, ook trainers die gediplomeerd zijn en zo voetbalkennis bijbrengen. Het is nu op een heel ander niveau, zeker in eerste nationale waar we nu in spelen. Het is wel een vijftal tanden hoger dan tweede nationale. Het is nu tenminste voetbal. De omkadering moet nog beter, maar het zal altijd nog een oud zeer blijven, denk ik met alle respect gezegd. Het is een groot verschil met het herenvoetbal.”

“Damesvoetbal wordt door de bond een beetje stiefmoederkijk behandeld. Volgend seizoen zal de super liga gespeeld worden met elf ploegen, maar wat de gevolgen voor de lagere reeksen weten we nog altijd niet. Ook al die voorwaarden voor die super liga zijn waanzinnig. Er stoppen door die licentievoorwaarden reeds enkele herenploegen en er zullen ook wel damesploegen zijn die daarom stoppen.”

“Men wil wel stappen vooruit zetten en dat gebeurde reeds, denk maar aan de Red Flames die naar het Europees kampioenschap trekken . Dat wordt een serieuze test. Ik vrees dat het nog vijf, zes jaar zal duren voor het helemaal klaar zal zijn. De stap van provinciaal naar nationaal voetbal bij de dames is groot en we vragen reeds enkele jaren om een tussenstap te voorzien want het niveau van 1ste en 2de nationale is enorm gegroeid. Deze vraag is een stille dood gestorven. De voetbalbond heeft nooit gereageerd. Als je eens kijkt naar het klassement dan zie je dat ploegen zoals Eendracht Aalst, een van de beste op provinciaal vlak, nu laatste staat in tweede. Dat bewijst het grote niveauverschil. Ook in onze reeks is dat zo met Chastres en Tienen.”

Uitzonderlijk

“We speelden een schitterend en uitzonderlijk seizoen en daarmee is onze ambitie geslaagd”, vervolgt de afgevaardigde. “We moeten dat koesteren en van genieten. We zijn nu derde en hebben de ambitie om dat verder te zetten. Het is een droom van mij en ook van trainer Karim Stockx om eens kampioen te spelen in eerste nationale. Of die zal uitkomen is een andere zaak.”

“Zwevezele is een kleine deelgemeente waarvan men dacht: waar ligt dat. Nu weten ze duidelijk waar het ligt want we behoren momenteel tot de top vijftien van ons damesvoetbal. Er is ambiance in de groep en de teamgeest op en naast het veld is optimaal. Ik heb dat in die achttien jaar nooit meegemaakt. Ik heb reeds met onder andere Club Brugge en Gent, maar wat ik nu meemaak kent geen voorgaande.”

“We hebben enorm veel steun van onze voorzitter Paul Degroote. Ik moet hem uitzonderlijk bedanken voor het blijven ondersteunen van het damesvoetbal, zeg maar eeuwig dankbaar, en dat heb ik ook gezegd tegen penningmeester Francky Vanlerberghe. Drie jaar geleden zag het er niet goed uit, maar we hebben nu bewezen dat we het aankunnen. Wij willen binnen twee jaar met een ploeg starten in derde provinciale. Dat zal een jeugdploeg zijn want de jeugd is de toekomst.” (WD)