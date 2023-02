Uitverkoop luxehotel La Réserve in Knokke-Heist gaat verder met online veiling kamermeubilair

De uitverkoop van luxehotel La Réserve in Knokke-Heist, in het kader van de verbouwingswerken, gaat volop verder. Nadat alle materiaal van de benedenverdieping al werd geveild, is het nu de beurt aan het kamermeubilair.

Honderden stuks worden online aangeboden: van televisies tot nachtlampjes en zetels. Hotel La Réserve is sinds 2021 in handen van Marc Coucke en Bart Versluys. Zij lieten al verstaan dat het zonde zou zijn om ‘al die kwalitatieve stuks in de vuilnisbak te gooien’. En daarom gaat de online verkoop dus verder. (MM)