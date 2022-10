Uitvaartzorg Serrus opent gloednieuwe aula

Uitvaartzorg Serrus, rouwondernemer van vader op zoon(s), opent begin november aan de Driemasten 44 een gloednieuwe aula. Die biedt zitplaats aan tweehonderd rouwenden en is met de jongste technische snufjes uitgerust.

De uitvaartonderneming, door zetelgarnierder Eugeen Serrus in 1959 gestart, is met Patrick Serrus, echtgenote Annemie Gheysen en hun twee zoons Aaron en Simon aan de derde generatie toe. De familiezaak, met filialen in Wevelgem, Moorsele, Gullegem, Menen, Lauwe, Ledegem en Sint-Eloois-Winkel, is met de tijd en de wensen van haar klanten meegegaan en beschikt al sinds 2009 over een kleine aula met negentig zitplaatsen in Wevelgem. “Die is zeer geschikt voor diensten in intieme kring”, zegt medezaakvoerder Aaron Serrus. “In 2016 konden wij naast ons filiaal in Sint-Eloois-Winkel een tweede aula met driehonderd zitplaatsen openen.”

Omdat nog almaar meer families kiezen voor een aula in plaats van een kerk voor de uitvaart van hun geliefden, investeerde Serrus nu in een derde aula met tweehonderd zitplaatsen. Die voldoet meteen aan alle faciliteiten van een moderne uitvaart waarin beelden en zelfgekozen muziek gecombineerd kunnen worden met getuigenissen en waarbij de hele dienst kan opgenomen en/of gelivestreamed worden. “Iedereen, van welke geloofsovertuiging dan ook, is hier welkom en kan er kiezen voor een afscheid naar zijn wens.” (AVD)