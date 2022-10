Uitvaartcentrum voorziet vergeten graven in Oostende van kaarsen tijdens Allerheiligenperiode

Uitvaartcentrum Marote zal op maandag 31 oktober de lege graven van begraafplaats Stene in Oostende van kaarsen voorzien. Het gaat om een symbolische actie waarmee het uitvaartcentrum de aandacht wil vestigen op hoe belangrijk het is om elkaar te herinneren.

Op 1 en 2 november trekken we weer met zijn allen naar de begraafplaatsen om onze overleden dierbaren te bezoeken. Heel wat graven krijgen echter geen bezoek en daarom wil uitvaartcentrum Marote die vergeten graven van een lichtje voorzien. “Mensen sterven vaak in eenzaamheid, maar iedereen zou moeten herinnerd worden”, zegt Steven Van Hee. “Om dat duidelijk te maken zetten wij een kaars met een boodschap op meer dan driehonderd vergeten graven.”

Warme oproep

De uitvaartondernemer hoopt dat de symbolische actie navolging zal krijgen van de bezoekers van de begraafplaatsen en dat alle vergeten graven binnenkort een kaars of bloemetje zullen krijgen. “We kunnen er samen voor zorgen dat niemand wordt vergeten. Vandaar deze warme oproep: ga je zelf bloemen brengen naar het graf van een dierbare? Kijk dan even naar de graven links en rechts en leg daar ook iets, al is het maar één bloem”, aldus Van Hee.

Jaarlijks herdenkt Marote dierbare overledenen via een herdenkingsdienst. Die gaat dit jaar door op 27 november in de aula van het uitvaartcentrum, Stuiverstraat 470 in Oostende.