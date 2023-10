Uitvaartbegeleider Pollie opent derde vestiging

Na Menen en Marke opende Uitvaartbegeleider Pollie (Sereni) een nieuwe vestiging in het begin van de Beselarestraat in Geluwe. In het pand op de hoek aan de toegang naar het gemeentepark was vroeger Sanitair Luc Naeyaert gevestigd en kunnen mensen er terecht voor informatie en steun rond verlies en rouwverwerking.

“Uitvaartzorg Pollie is een familiebedrijf”, vertelt Lieselot Vanden Nest, die zelf deel uitmaakt van de derde generatie en in de voetsporen van vader Mario trad. “Naast uitvaart en alles wat daarbij komt kijken, willen wij ruimte maken voor rouw, verlies en gemis. Dit maakt deel uit van onze missie. Onze dienstverlening willen we uitbreiden met deze vestiging in Geluwe.”

Drempel verlagen

Deze lokale aanpak is typerend voor uitvaartplanner Sereni, waar Pollie deel van uitmaakt. Sereni telt intussen meer dan 60 uitvaartondernemingen over heel België. Dit najaar opent Sereni nog drie nieuwe, intieme uitvaartcentra, in Tielt-Winge, Destelbergen en Sint-Niklaas.

Pollie in Menen is gevestigd in de Kortrijkstraat. In Rekkem beschikt men over een aula. “We willen de drempel verlagen om over verlies en rouw te spreken”, stelt Thomas Heiremans, directeur Sereni Vlaanderen. “In Geluwe opende een vestiging waar mensen terechtkunnen met allerlei vragen over uitvaart en rouw, van administratieve kwesties tot emotionele steun. “We investeren in lokale, intieme centra, zodat mensen in hun eigen leefomgeving terecht kunnen voor een persoonlijke uitvaart of voor informatie en ondersteuning bij verlies. Afscheid, verlies en rouw dichter bij de mensen brengen en het taboe doorbreken, is belangrijk voor ons.”

“Viermaal per jaar publiceren we ons magazine Ontroerd vol rakende verhalen, praktische informatie en tips bij rouw en verlies. En begin november organiseren we kortfilmavonden over dit thema op drie locaties in Vlaanderen. Zo hoopt Sereni op uiteenlopende manieren rouwende mensen te ondersteunen en het thema bespreekbaar te maken.”