Uitspraak over zeeboerderij nog niet voor onmiddellijk

Stad Nieuwpoort verwachtte in de zaak rond de Zeeboerderij een uitspraak van de kortgedingrechter ten laatste op 2 februari, maar deze zal er nog niet zijn.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V): “Er zullen ter zitting termijnen afgesproken worden tussen de partijen. Er zal niet gepleit worden.”

“Een uitspraak in de zaak verwachten we helaas dan ook pas over enkele weken, wellicht pas in de maand maart. Dit vonnis zal schriftelijk worden overgemaakt aan de betrokkenen. Zo vernamen we vanochtend van onze raadsman.”

Raad van State

Het stadsbestuur van Nieuwpoort spande een kortgeding aan tegen de gang van zaken en er loopt ook nog een procedure bij de Raad van State. Nieuwpoort wil niet dat de Colruyt Group de zeeboerderij aanlegt op deze locatie, op 2 km afstand van de kust.

De burgemeester benadrukte dat hij niet tegen een zeeboerderij is, maar wel tegen de gekozen locatie omdat de zeeboerderij op die locatie hinder zal veroorzaken aan de vissers en de jachten. Vorige week voerde het stadsbestuur, samen met de vissers en vertegenwoordigers van de zeilclubs actie aan de vestiging van Colruyt in Nieuwpoort.