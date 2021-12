Uitslaande brand vernielt bijgebouw van woning in Dudzele

Afgelopen nacht is brand uitgebroken in een bijgebouw van een woning langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge.

Het waren de bewoners zelf die de brand rond 3 uur opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. De vlammen sloeg toen reeds uit het dak van het gebouw.

De brandweer kon het gebouw zelf niet meer redden, maar kon wel de andere gebouwen vrijwaren. Niemand raakte gewond, maar het bijgebouw is verloren.