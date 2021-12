Uitreiking prijzen voor sport en middenstand uitgesteld: Wél persprijs en cultuurprijs

Er zal begin januari 2022 geen gemeentelijke sportprijs worden uitgereikt. Ook de uitreiking van prijs voor verdienstelijke middenstander – opvolger van de landbouwprijs – wordt een jaar uitgesteld. De jaarlijkse persprijs en cultuurprijs worden wel uitgereikt.

De prijzen worden normaliter uitgereikt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur, waar de burgemeester ook de doelstellingen van het gemeentebestuur voorstelt. Door de vele coronabesmettingen is de voor zondag 9 januari aangekondigde receptie echter van de agenda afgevoerd.

Twee jaar geleden – begin dit jaar was er ook geen editie – was er eveneens de eerste editie van de landbouwprijs die uitgereikt werd aan een verdienstelijke landbouwer. “Dit jaar werd geopteerd om een verdienstelijke middenstander in de kijker te zetten. Maar we hebben deze uitreiking ook voor een jaar uitgesteld”, laat schepen Kathleen Verhelle weten.

Abnormaal sportjaar

De sportprijs, een initiatief van de gemeentelijke sportraad, wordt na overleg niet toegekend. Joris Vandewynckele: “In overleg met de voorzitter van de sportraad hebben we geoordeeld dat we de prijs beter niet toekennen aangezien het geen normaal sportjaar was. Sommige sportwedstrijden mochten doorgaan, andere werden afgelast of beperkt.”

Er was voldoende aanbod om ook in dit coronajaar een waardige keuze te maken

De gemeentelijke culturele raad zorgt ervoor dat iemand met culturele verdiensten wordt onderscheiden. Half december zal de culturele raad een beslissing nemen.

De leden van de perskring hebben inmiddels een shortlist met een aantal namen die in aanmerking komen voor de persprijs. Die is voor iemand die Ardooie in de kijker zette in het bijna afgelopen jaar.

Beperkte kring

“Wij zullen de prijs wel toekennen”, zegt secretaris Jan D’haene. “We zullen dit in beperkte kring doen in ons lokaal De Groene Dreve op 9 januari. Er was voldoende aanbod om ook in dit coronajaar een waardige keuze te maken en iemand te belonen die zich in Ardooie onderscheiden heeft.”