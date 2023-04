Uitleendienst voor de burger voortaan betalend in Alveringem: “Materiaal wel gratis voor verenigingen”

Er is een geactualiseerd reglement van kracht voor particulieren en verenigingen die gemeentelijke goederen als tafels, stoelen of nadars willen ontlenen. En een nieuwigheid is dat de uitleendienst voor particulieren voortaan niet meer gratis is.

“Het was tijd om het reglement van onze gemeentelijke uitleendienst scherp te stellen”, zegt schepen van patrimonium Johan Albrecht (Gemeentebelangen/CD&V). “Feit is immers dat wij bepaalde periodes van het jaar een overbevraging van alle soorten materiaal zien: tafels, stoelen en of nadars. In het verleden werd dat allemaal gratis bij de burger aan huis geleverd en terug opgehaald, maar die service zet een grote druk op onze technische dienst. Diensthoofd Els Neyrinck legde een voorstel voor aan het schepencollege en na enkele kleine aanpassingen en goedkeuring in de gemeenteraad is dat nu van kracht.”

“Grote nieuwigheid is dat de gemeente voortaan een vergoeding aanrekent aan particulieren die materiaal willen ontlenen. De vergoeding bedraagt 50 euro. Zijn er commerciële doeleinden in het spel – bijvoorbeeld een handelszaak die een opendeurdag organiseert of een horecazaak die tafels en stoelen nodig heeft om een terras op te zetten tijdens de kermis – dan wordt 100 euro gevraagd. We hopen dat de burger correct is en dat het reglement niet systematisch wordt omzeild”, zegt schepen Albrecht.

Limiet

“Ook nieuw is dat er een limiet staat op het aantal stuks dat kan ontleend worden. Voor particulieren is dat voortaan begrensd op 10 nadars, 25 klaptafels of tien schraagtafels en honderd stoelen. Voor verenigingen mag dat uiteraard meer zijn. Verenigingen die materiaal willen ontlenen, doen dat verder gratis. In Veurne bijvoorbeeld is ook die service betalend, maar zo ver willen we in Alveringem niet gaan. Uitzonderingen op het reglement – betreffende aantallen bijvoorbeeld – kunnen altijd aangevraagd worden. Het schepencollege zal dan gemotiveerd een beslissing nemen.”

Nieuw materiaal

Schepen Albrecht zegt dat het geactualiseerde reglement ook een boeteclausule voorziet voor gerief dat tijdens het ontlenen schade oploopt. “Het materiaal moet op de juiste manier op de kar geladen zijn tegen dat een medewerker alles komt ophalen. Is dat niet het geval, dan wordt een forfaitaire vergoeding van 50 euro per kar aangerekend. Hetzelfde geldt voor materiaal dat niet correct is schoongemaakt. Is er materiaal beschadigd of verdwenen, dan moet dit uiteraard ook vergoed worden. Ten minste één maand op voorhand moet de aanvraag binnen zijn. De gemeente Alveringem heeft ook twee tenten in haar bezit, maar die zijn enkel voor jeugdverenigingen”

Om zelf haar voorraad aan eigen materiaal aan te vullen, heeft het gemeentebestuur 450 nieuwe klapstoelen en honderd nieuwe klaptafels gekocht. “We kunnen in nood altijd een beroep doen op het materiaal van onze buurgemeenten, maar alles ophalen en terugbrengen, is ook arbeidsintensief”, zegt Johan Albrecht. “Zowel het aangepaste reglement als de aankoop van extra materiaal zijn mijns inziens een goede zaak”, geeft de schepen nog mee.

(AB)