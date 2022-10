Uitkijktoren Sint-Niklaaskerk opnieuw te bezoeken nadat eerder draagbalk het begeeft

Vorig maande begaf een draagbalk het in de toren van de Sint-Niklaaskerk in Mesen, waardoor die niet meer te bezoeken was. Het euvel is nu hersteld.

Het onheil speelde zich af op het 6 meter hoge platform van de beiaard in de toren. Daar begaf één van de draagbalken het, net op het moment dat er 13 bezoekers in de toren waren. Die kwamen er met de schrik vanaf. “De stabiliteit van de houten vloer rond de klokkenzone is terug hersteld en veilig”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “De uitkijktoren is terug toegankelijk voor bezoekers en toeristen. Allen welkom dus in het kleine, maar fijne Mesen.” (CMW)