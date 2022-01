Uitkijkpunt op de Mesense kerktoren is eindelijk klaar

Op 1 april van dit jaar zal Sandy Evrard 20 jaar burgemeester zijn van de stad Mesen. Hij krijgt meteen een verjaardagscadeau dat kan tellen. De Sint-Niklaaskerk krijgt boven in de toren een uniek uitkijkpunt met zicht op Rijsel, Ieper en Diksmuide. Voor de Mesense burgemeester is dit meteen ook de start van zijn project ‘Mesen 2050’ waarmee hij nog meer de toeristische troeven van Mesen wil uitspelen.

De Sint-Niklaaskerk is een opvallend zicht in het Mesense landschap en krijgt in de Paasvakantie eindelijk de uitzichttoren waarvan al zolang sprake. Het dossier werd opgestart in de zomer van 2019. De werken startten aansluitend in februari 2020. De planning sprak over een opening op Open Monumentendag van zondag 13 september 2020. Gezien de vaststelling dat de verstevigingsbalken dringend aan vervanging toe waren, werden bijkomende werken uitgevoerd. Dat en corona zorgde voor een aanzienlijke vertraging.

214 trappen

Burgemeester Sandy Evrard bezocht ondertussen de toren en heeft alleen maar woorden van lof voor de realisatie. “Maar eerst moet je wel 214 trappen overwinnen. En dat is voor iemand met hoogtevrees als ik niet zo evident. Gelukkig kan je halverwege even pauseren in de tentoonstelling ‘Feniks : Mesen, kleine stad, grootse geschiedenis’. Deze tentoonstelling belicht de verschillende facetten van Mesen door de eeuwen heen. Als je bijna de top van de toren bereikt, wandel je langs de vredesbeiaard met zijn 58 klokken.” Eenmaal boven op 37 meter hoogte is er een platform rond de kerktoren waar een rondgang mogelijk is.

Crypte

Het uitkijkpunt zal gratis toegankelijk zijn van ’s ochtends tot ’s avonds en zeven dagen op zeven. Er zullen maximum tien personen naar boven kunnen. Het is verder de enige toren in de Westhoek die een uitzicht van 360 graden biedt. De openstelling van de uitkijktoren moet de toerist ook naar de crypte brengen. De crypte die zich onder het koor van de Sint-Niklaaskerk bevindt, is het voornaamste restant van de oude abdij van Mesen gesticht in 1057 door gravin Adela van Mesen. Na de opheffing in 1776 werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk van de abdij door de parochie in gebruik genomen als de Sint-Niklaaskerk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in de crypte een Duitse commandopost ingericht. De toestand werd afgebeeld door Adolf Hitler, die in Mesen was gelegerd en er werd verpleegd. In de abdij was ook het Koninklijk Gesticht van Mesen ondergebracht. De instelling kreeg de taak om te voorzien in de opvoeding en onderhoud van behoeftige kinderen en wezen van militairen. Na de oorlog verhuisde het Koninklijk Gesticht naar Lede. Vandaar ook de geplande verbroedering met Lede in de komende Paasperiode.